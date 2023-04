Il ne s’en remet pas, c’est la honte absolue pour l’OM

Dans : OM.

L'OM ne sait plus sur quel pied danser à une dizaine de journées de la fin. Les points se perdent au Vélodrome, mais le PSG craque devant. Et derrière, le risque d'une catastrophe n'est pas loin.

L’Olympique de Marseille connait une saison emballante sur le plan de l’engouement et des résultats en Ligue 1, ce qui permet de faire oublier le fiasco en Ligue des Champions et la déroute en Coupe de France. Pas pour tout le monde toutefois. Marc Libbra, ancien joueur de l’OM et désormais consultant dans les médias, est revenu sur cette saison qui lui laisse beaucoup de regrets. Certes, le titre est encore jouable mathématiquement, mais la formation d’Igor Tudor semble tirer la langue. Et pour l’ancien attaquant, c’est surtout l’enchainement terrible effectué il y a un mois entre le match de championnat face au PSG et celui de Coupe de France face à Annecy, qui a plombé la saison.

Il faut soigner les têtes à l'OM

« La victoire en coupe face au PSG a galvanisé tout le monde. Les supporters ont cru que battre Paris était possible; deux matches ont suffi pour prendre une claque, entre le PSG en championnat et Annecy en coupe. En quatre jours, tu t’es fait rouster. Annecy, c’est terrible. La honte absolue pour un grand club comme l’OM, peut-être une faute professionnelle, même si on peut passer à travers. La cassure se fait peut-être à ce niveau-là concernant les matches au Vel’. Je ne comprends pas comment tu peux avoir autant de soucis à la maison. Il faut peut-être soigner les bobos dans les têtes », a livré Marc Libbra dans les colonnes de La Provence.

Dans les têtes ou dans les jambes, toujours est-il que l’OM n’arrive plus à trouver la bonne carburation à domicile malgré le gros soutien populaire à chaque match. Dans ces conditions, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose de voir que Marseille jouera plus à l’extérieur qu’à domicile d’ici la fin de la saison. Mais cela n’empêche pas l’ancien olympien de craindre un écroulement de son équipe de coeur du type de celui rencontré par Marcelo Bielsa, qui hante encore les esprits des supporters phocéens.

« Rappelez-vous l’époque Bielsa où l’OM est champion d’automne et finit à la place la plus merd…, 4 e . Il ne faudrait pas revivre ça. Il ne faut pas que la folie furieuse du Vélodrome se retourne contre toi. Si l’équipe devient 4 e , ça devient très versatile. Les joueurs qui viennent d’arriver ne l’ont pas compris du tout car ils ne l’ont pas vécu. Si tu finis en Ligue Europa, c’est catastrophique », a prévenu un Marc Libbra qui ne regarde pas vraiment vers le PSG pour la fin de la saison, malgré les six points seulement de retard sur le leader de la Ligue 1.