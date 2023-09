Les dirigeants de l’OM annoncent leur mise en retrait

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pas de démission acceptée à l'OM pour le moment, alors les dirigeants ont décidé de communiquer sur la situation et de se mettre en veille pour les prochains jours. La situation est toujours aussi tendue.

L’issue de cette folle journée à Marseille est désormais connue, du moins pour ce mardi. Les quatre dirigeants visés lors de la réunion de lundi soir par les supporters, ont décidé de se mettre en retrait de leurs fonctions, se laissant le soin de décider de leur avenir dans les prochains jours. En attendant, ils n’accompliront plus leurs missions et ne seront pas du déplacement de l’OM à Amsterdam ce jeudi pour l’ouverture de l’Europa League, affirme L'Equipe, qui a obtenu cette information auprès de la direction phocéenne. De son côté, le club provençal a officialisé cela dans un long communiqué, employant des mots forts pour expliquer la situation qu’avait vécu Pablo Longoria et ses collègues lors de cette réunion avec les supporters.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2023

« A la suite d'une réunion qui s'est tenue le lundi 18 septembre 2023 au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, des représentants des associations de supporters ont exprimé leur souhait de voir l'actuel Directoire de l'OM démissionner. La menace d'une « guerre » (sic) à leur égard a été émise, tant qu’ils ne démissionneraient pas. Le Directoire de l'OM croit en une relation transparente et régulière avec ses supporters, et tout le monde au club – joueurs, staff et direction – considère que les critiques font partie intégrante du rôle et de l’honneur de représenter l’OM sur et en dehors du terrain. En revanche, le Directoire de l'OM ne peut accepter les menaces personnelles. Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondées. Une relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le Directoire du club puisse continuer à s’investir pour la transformation de l’OM », a fait savoir le club marseillais, qui n’éclaircit pas forcément la situation du club, même si pour le moment, aucune démission n’a été validée par Frank McCourt, qui souhaite que tout le monde prenne le temps de la réflexion dans cette situation très chaude.