Lens face à un gros problème, l'OM jubile

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a subi un énorme coup dur le week-end passé en s'inclinant sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. Mais rien n'est encore terminé concernant les espoirs phocéens de terminer deuxième.

A Marseille, on espère que le RC Lens butera encore sur certaines équipes en cette fin de saison. Car la défaite de l'OM face aux Sang et Or samedi soir dernier a mis les Phocéens à 2 points du club nordiste. Les hommes d'Igor Tudor devront eux faire un sans-faute et se remettre la tête à l'endroit. Cela tombe bien, le prochain adversaire de l'OM ne sera autre qu'Angers, lanterne rouge et déjà relégué en Ligue 2. Pour certains observateurs, tout va se jouer lors des deux prochaines rencontres de championnat pour savoir qui de Lens ou de l'OM terminera dauphin. C'est en tout cas l'avis de Jean-Charles De Bono.

L'OM n'est pas mort, Lens peut trembler

Lors d'un passage dans Débat Foot Marseille, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, conscient de l'urgence de la situation à Marseille. « La différence entre Lens et Marseille se fera dans les deux matchs à venir. On ne parle pas de goal average même si Lens a quelques buts de plus que l’OM. Il va falloir faire attention à ça, si tu joues la deuxième place en fonction de la différence de but, c’est un point de plus. L’Olympique de Marseille a l’opportunité de jouer contre des équipes avec des défenses assez faciles à manœuvrer. Lens va jouer Reims avec une grosse défense, des attaquants qui marquent des buts. Les Rémois jouent à l’extérieur, ils sont sauvés et seront totalement libérés. Ça ne sera pas si facile que ça. Ils peuvent laisser beaucoup d’énergie », a notamment indiqué Jean-Charles De Bono, qui n'a pas du tout perdu espoir dans cette course au podium. Les prochaines sorties de l'OM et de Lens seront scrutées avec attention. On en saura plus vendredi soir prochain après la rencontre entre les Sang et Or et le Stade de Reims à Bollaert.