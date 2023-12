Le roi de la Vente OM refuse de donner cette info

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

2024, l'année de la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite tant de fois annoncée ? Le spécialiste du dossier refuse de donner une date précise, mais affiche toujours une confiance à toute épreuve.

Voilà plus de trois ans que la vente de l’OM à des fonds saoudiens est annoncée. Il y a régulièrement des frissons autour de cette information, et récemment, plusieurs sources indiquaient une prise en mains du club possible au début de l’année 2024, au mois de janvier notamment. Cela semble difficile à concevoir, mais si la volonté est là du côté de l’Arabie Saoudite, nul doute que Frank McCourt sera à l’écoute en cas d’offre copieuse. Pour le moment, le communiqué n’est pas vraiment en relecture, et le spécialiste du dossier qu’est Thibaud Vézirian refuse de donner une date.

Interrogé par ses suiveurs lors de son émission, l’ancien chroniqueur de La Chaine L’Equipe assure qu’il ne peut et ne veut pas donner de date pour le rachat de l’OM, malgré la certitude toujours affichée de sa part que l’opération va aboutir prochainement. Il s’en est donc expliqué. « Avec la multitude de sources que j’ai dans les différents pays, certains s’avancent sur une date. Est-ce que je trouve ça intéressant comme info à donner : non. Est-ce que je trouve ça crédible et sérieux : non. Ce type d’info appartient à une chasse très très fermée de décideurs de ce deal, et j’estime que les gens ne peuvent pas en parler comme ça, donc je ne m’avance pas là-dessus. Donner une date, ce serait juste s’attirer de nouveaux problèmes et la lumière sur un sujet où je réponds simplement aux questions. Non, il n’y aura absolument, et je le dis depuis 2020, pas de date de donnée. Je ne l’ai jamais fait puisque c’est un sujet qui peut se décider et tomber du jour au lendemain », a livré Thibaud Vézirian, qui continue d’entretenir le suspense sur cette possible vente de l’OM.

L'Inde avec l'Arabie Saoudite et CMA CGM

Le journaliste, toujours aussi persuadé que la vente va être finalisée dans les mois qui viennent, n’a pas voulu confirmer les informations du Quotidien du Sport révélées récemment, et qui stipulaient que des accords étaient en cours entre McCourt et l’Arabie Saoudite pour une finalisation de la vente en début d’année 2024, et au printemps suivant au plus tard, selon des sources américaines et proches du PIF également. T.V a en revanche confirmé les rapprochements entre l'Arabie Saoudite et l'Inde, avec le sponsor marseillais CMA CGM comme point commun pour monter un dossier capable d'englober ces trois parties lors de la proposition de rachat de l'OM.