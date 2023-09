Le futur entraîneur de l'OM a un nom, c'est une grosse suprise ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la démission de Marcelino, Pablo Longoria a désigné Pancho Abardonado pour diriger l'Olympique de Marseille. Mais le patron de l'OM cherche un nouvel entraîneur et il a peut-être déjà trouvé son bonheur.

Jaime Pacheco. Les supporters marseillais vont se ruer ce dimanche sur Google afin de savoir qui est celui désormais présenté comme le possible futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le quotidien sportif portugais O Jogo révèle en effet que l’entraîneur portugais, et ancien joueur, de 65 ans, qui a été prolongé d’un an par le club égyptien du FC Pyramids où il a réussi l’exploit de finir à la deuxième place du championnat derrière Al-Ahly, mais surtout devant Zamalek, une des énormes cylindrées égyptiennes.

L'OM en quête d'un nouvel entraîneur

Qualifié pour la Ligue des champions africaine, le FC Pyramids compte sur Jaime Pacheco, mais l’OM pourrait rapidement s’inviter à la table des négociations. Bien évidemment, Pacheco n'est pas un technicien très connu en Europe, mais compte tenu du turnover récent du côté de Marseille, y compris avec des entraîneurs plus célèbre, Pablo Longoria pourrait être tenté de confier son équipe à un coach au nom moins ronflant. Quoi qu'il en soit, ce dimanche soir au Parc des Princes, c'est bien Pancho Abardonado qui sera sur le banc de l'OM pour le choc contre le PSG, il sera ensuite temps de penser à éventuellement lui trouver un successeur.