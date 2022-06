L'OM se prend une claque à 40 millions d'euros au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Désormais dégagé des obligations de la DNCG, l’Olympique de Marseille a le feu vert pour s’activer sur le marché des transferts.

Pablo Longoria n’a pas attendu cette approbation pour passer à l’action, et les pistes sont nombreuses. Mais parfois, il ne faut pas aller chercher bien loin, et le président de l’OM rêve de conserver William Saliba après sa brillante saison passée. Le défenseur désormais international français est pour une fois désiré par Arsenal, le club qui l’avait acheté en 2019 avant de le prêter trois saisons consécutives. Mais avec son expérience réussie en Provence et les moyens de l’OM avec la qualification en Ligue des Champions, l’espoir est toujours là pour Longoria. Le dirigeant olympien serait même prêt à faire de gros efforts. Mas une fois encore, l’informateur spécialisé sur le mercato Fabrizio Romano est venu climatiser les espoirs marseillais. En effet, Mikel Arteta a bien l’intention d’intégrer Saliba dans son effectif à la reprise, et ne se voit pas le vendre.

Arsenal n'est pas fermée à une vente

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Même si cette saison risque d’être difficile pour le défenseur central avec une charnière déjà solidement en place, l’idée est de le garder sous le coude, sachant que le joueur est tout de même devenu international français entre temps. Et surtout, selon Fabrizio Romano, qui s’explique dans sa chronique sur Caught Offside, Arsenal est prêt éventuellement à envisager une vente de Saliba si une « offre folle » venait à tomber. Cela veut dire bien au-delà des 29 millions d’euros que l’OM serait supposé prêt à payer pour faire revenir Saliba. Arsenal ne se voit pas une seconde récupérer moins que la somme dépensée pour le faire venir de Saint-Etienne, soit 30 millions d’euros. L’offre folle demandée se rapprocherait donc des 40 millions d’euros. Et malgré son désir de conserver son patron de la défense, Jorge Sampaoli va certainement devoir compter sur un autre joueur pour la saison prochaine.