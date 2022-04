L'OM remballe déjà son plan anti-Mbappé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pour le classico, l'OM aura une attention particulière sur Kylian Mbappé. Le jeune prodige, meilleur buteur de Ligue 1, est irrésistible en ce moment et sera la grande menace côté parisien. Mais, Jorge Sampaoli sait qu'il sera difficile de contrer l'attaquant parisien.

L'OM peut-il le faire ce dimanche soir ? Peut-il revenir de Paris avec un succès dans ses bagages ou du moins un point ? La solution à cette question sera certainement donnée par la capacité des Marseillais à contenir Kylian Mbappé. Le jeune attaquant français est en feu depuis le début de l'année 2022. Auteur de 11 buts en Ligue 1 et de 15 buts toutes compétitions confondues depuis le 1er janvier, il porte l'attaque parisienne sur ses épaules en ce moment. En témoigne son statut de meilleur buteur mais aussi meilleur passeur du championnat. Kylian Mbappé fait peur à toute la France, à toute l'Europe, et oblige l'OM à la plus grande attention dimanche soir.

Un plan anti-Mbappé, cela va être difficile pour l'OM

Il sera donc intéressant de connaître la tactique mise en place par Jorge Sampaoli ce soir et la manière dont il va organiser son équipe en fonction de Kylian Mbappé. Mais, le technicien argentin a été franc devant les journalistes présents en conférence de presse d'avant-match. Mbappé est très fort et aucun dispositif ne pourrait le contrer. L'OM n'explorera pas cette voie pour ramener un résultat positif du Parc des Princes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Mbappé c’est un joueur quasiment impossible à marquer car il fait tant de différences avec les espaces, il fait la différence balle aux pieds, il fait la différence à la finition. Donc je pense qu’il faut être dans un très bon jour collectivement pour pouvoir marquer un joueur comme Kylian Mbappé. Individuellement c’est quasiment impossible ! On parle d’un joueur qui peut faire la différence contre n’importe quel club au monde », a t-il indiqué. On a bien compris à Marseille toute la qualité de Kylian Mbappé mais on n'est pas résigné pour autant. Jorge Sampaoli préfère compter sur ses individualités pour faire la différence. Comme Dimitri Payet devant mais aussi Steve Mandanda ou William Saliba derrière pour empêcher Kylian Mbappé d'augmenter son compteur buts.