Une énorme annonce en vue de OM-Benfica

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM accueillera le Benfica Lisbonne dans un mois, en quart de finale retour de Ligue Europa. Le stade est déjà plein !

Malgré un début d’aventure européenne très compliqué avec l’élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions, le rattrapage fonctionne bien. L’OM a continué en phase de poule d’Europa League, puis a sorti Donetsk et Villarreal pour atteindre les quarts de finale de la compétition. Ce sera face au Benfica Lisbonne, et un mois avant le match très attendu, le club provençal a fait savoir que le stade Vélodrome était déjà plein à craquer.

Les 65.000 places ont trouvé preneurs, y compris celles réservées aux supporters des Aigles. Voilà, qui promet donc une rencontre de gala et une ambiance digne des grands soirs européens. Même s’il faudra pour cela préserver ou augmenter les chances de qualification à l’occasion du match aller à Lisbonne une semaine plus tôt. Entre temps, l’OM ne disputera pas de match de Ligue 1 pour pouvoir se reposer au maximum et avoir des joueurs frais pour les rencontres européennes.