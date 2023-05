L’OM plombé par la VAR, Turpin innocenté

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Battu par le Racing Club de Lens (2-1) samedi, l’Olympique de Marseille ne comprend pas pourquoi l’arbitre Clément Turpin a annulé le but d’Alexis Sanchez avec l’aide de la VAR. L’officiel se retrouve à nouveau pointé du doigt, alors qu’il n’est pas totalement responsable de cette situation litigieuse.

L’Olympique de Marseille l’a mauvaise. Après la défaite à Lens samedi, les Marseillais repensent à l’ouverture du score d’Alexis Sanchez d’abord accordée par Clément Turpin, puis finalement annulée. L’arbitre a en effet été appelé par la VAR et a signalé une faute de l’attaquant olympien sur Kevin Danso. L’officiel se retrouve ainsi dans le viseur du club phocéen. Mais pour le journaliste Eric Huet, c’est bien l’assistance vidéo qui est en cause.

#RCLOM



🤚 L'arbitrage à la française nuit-il au football ?



🗣️ @EricHuet12 : "C'est l'arbitrage vidéo qui nuit au football ! À la base, il ne siffle pas de faute ! À force de voir plein d'angle, vous en venez à douter. Il n'y avait pas d'erreur manifeste de Clément #Turpin." pic.twitter.com/ekN9ToWaQp — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) May 7, 2023

« Plutôt que "l'arbitrage à la française nuit-il au football?", il faut se demander si l'arbitrage vidéo nuit au football, a corrigé le chroniqueur d’Europe 1. C'est un autre débat, on en a déjà fait des tonnes et on continuera à en faire des tonnes. Mais dimanche, Clément Turpin, vous ne pouvez pas l'accuser d'avoir sifflé une faute d’Alexis Sanchez sur Kevin Danso puisqu'il a jugé que c'était licite à vitesse réelle. S'il n'y a pas la VAR, il n'est pas rattrapé par la vidéo, il n'est pas intimé de venir voir l'écran et il accorde le but. »

Les images trompeuses de la VAR

« Pourquoi il revient sur sa décision ? Parce que la VAR vient le chercher et qu'à partir du moment où vous regardez les ralentis à plusieurs reprises, vous voyez un petit mouvement en haut, vous voyez une petite chose en bas... A force de voir le ralenti sous différents angles, vous en venez à douter, a expliqué le journaliste. (...) Est-ce que c'était une erreur manifeste de Clément Turpin ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire non. » Longtemps réclamé, l’arbitre vidéo est loin de faire l’unanimité.