L'OM nourrit deux comptes Twitter, la génante accusation

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Durant le mercato et toute la saison, les insiders sont nombreux à évoquer les coulisses des transferts et à se battre pour avoir des fuites en provenance de la Commanderie. Mais l'Olympique de Marseille a choisi deux d'entre eux pour faire passer sa communication sur les réseaux sociaux.

Ils sont très forts et ont souvent d’excellentes informations, certains comptes sur X (ex-Twitter) sont les rois des réseaux sociaux pendant le marché des transferts. Si certains sont nourris par des agents qui se servent de ces fuites, il est désormais de notoriété publique que des insiders roulent pour des clubs. Personne n’a oublié la fameuse armée numérique du PSG, ou des « amis » supporters de Gérard Lopez à Bordeaux, et il n’est donc pas si surprenant que cela que l’Olympique de Marseille ait également « choisi » ses comptes préférés pour faire passer des messages et des révélations. Ce samedi, le quotidien sportif explique que Javier Ribalta, le directeur du football de l’OM dont on ne sait pas s’il restera dans ses fonctions, a choisi La Minute OM et Marwan Belkacem pour servir de relais sur X.

L'OM aurait sa petite armée numérique

Et ce que révèlent Arthur Verdelet et Matthieu Grégoire est un peu gênant. « Le Barcelonais échange régulièrement avec des internautes tels que le gérant du compte « La Minute OM » ou encore « Marwan Belkacem », ancien stagiaire du club dissimulé sous un pseudo. Le but ? Leur donner des informations, des tendances. Parfois, Ribalta ne se prive pas d'être tranchant. A certains comptes, il avait ainsi donné la consigne de critiquer le quotidien la Provence tout au long d'une journée après la publication d'un article affichant le scepticisme des supporters concernant Marcelino, le 23 juin », écrivent les deux journalistes, qui soupçonnent le dirigeant marseillais d’avoir notamment utilisé ses deux « amis numériques », pour dénigrer le quotidien régional marseillais. Bien évidemment, ces affirmations sont vivement contestées par les deux comptes Twitter, et spécialement Marwan Belkacem.

Sur X, ce dernier a répondu au quotidien sportif. « Il faut se rendre compte de l'aigreur de Mathieu Grégoire qui n'hésite pas soit à relayer des rumeurs infondées, soit inventer ouvertement des mensonges. "Des consignes de la direction" alors que je dénonce des dérives depuis un an et demi et vous le savez, vous me suivez. Des fuites mensongères qu'on ne sait expliquer et qui alimentent un harcèlement, et, d'autre part, une cabale personnelle. Ne serait-ce pas là le thème de ces derniers jours à l'OM où beaucoup dénoncent le milieu marseillais ? Interrogeons le milieu médiatique, également », écrit Marwan Belkacem, qui se défend d'être la courroie de transmission de Javier Ribalta et des dirigeants de l'Olympique de Marseille.