L’OM était cramé, Clauss enfonce Marcelino

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A peine arrivé à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur italien Gennaro Gattuso avait constaté un problème de condition physique chez ses joueurs. Un défaut confirmé par le latéral droit Jonathan Clauss, lequel a souligné la préparation orchestrée par Marcelino cet été.

Pour les joueurs de l’Olympique de Marseille, il valait mieux être appelé en sélection pendant la trêve internationale. Car à la Commanderie, Gennaro Gattuso a profité de cette pause pour remettre son groupe à niveau sur le plan physique. Quelques jours après sa nomination, le nouvel entraîneur marseillais avait déjà constaté un manque dans ce domaine.

L'OM n'était pas programmé pour ça

« J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes », regrettait l’ancien milieu de terrain, dont la philosophie est totalement opposée à celle de son prédécesseur. L’Espagnol, lui, n’avait pas prévu un jeu aussi intense, explique Jonathan Clauss, qui pointe du doigt la préparation estivale.

« Le mot, c’est vraiment ça : différent. C’est complètement différent, a insisté le latéral droit phocéen dans un entretien accordé à RMC. Marcelino voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon. Derrière, défensivement, on n’était pas forcément obligés d’aller chercher extrêmement haut. En attendant les équipes adverses, on allait réussir à être bien physiquement. C’était plutôt dans cette optique. »

🗣💬 "On a surassimilé les choses. Il voulait une préparation axée sur la possession quasi totale du ballon. Avec Gattuso, c'est plus dans les efforts et le contre-pressing"



Invité exceptionnel de @Rothensenflamme, Jonathan Clauss revient sur l'échec de Marcelino à l'OM. pic.twitter.com/SA2xmtkNdC — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 19, 2023

« Avec Gattuso, c’est plus dans le physique, plus dans le pressing, plus dans le contre-pressing, plus dans les efforts, a comparé l’international français. Mais les efforts quelconques, que ce soit une sortie de bloc, un dégagement du gardien où il veut que ses défenseurs sprintent jusqu’à la ligne du milieu de terrain. C’est peut-être bête à dire, mais des efforts répétés sur un match complet puisent de l’énergie. Du coup, il faut du coffre. » Un volume de course que les Marseillais vont tenter d’acquérir au fil de la saison.