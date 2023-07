L'OM et l'Arabie Saoudite, brutal changement de stratégie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a débuté sa phase de préparation par une victoire contre Nîmes. Mais, c'est encore une fois les rumeurs qui rapprochent l'OM de l'Arabie Saoudite qui suscitent toute l'attention, d'autant que les Saoudiens accélèrent leurs investissements dans le football.

La présence de Frank McCourt sur la Côte d’Azur, et un début de mercato plutôt flamboyant, ne suffisent pas à calmer les doutes sur la volonté du propriétaire américain d’investir sur le long terme à l’Olympique de Marseille. Cela n’est pas vraiment nouveau, mais comme depuis plus de deux ans, on évoque l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le club phocéen, il est évident que cela ne va pas se calmer au moment où ce pays a décidé d’investir massivement ans le football en recrutant de très nombreuses stars pour les clubs de la Saudi Pro League. Tandis que du côté de l’OM, certains supporters trépignent en espérant que les Saoudiens vont s’offrir leur club et le couvrir d’or, David Hellier, journaliste pour Bloomberg, consacre un long article à ce sujet. Il admet que le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, le fameux PIF, vient de changer sa stratégie.

Les Saoudiens veulent un gros club européen

Pendant longtemps, les propriétaires saoudiens de Newcastle, envisageaient d’empiler les « petites » équipes dans différents championnats européens, à l’image de ce que fait Abu Dhabi avec le City Football Group. Cette structure a ainsi intégré autour de Manchester City des clubs tels que Troyes, Palerme, Girone, Lommel et d’autres équipes sur toute la planète. Mais du côté du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, on a définitivement tourné le dos à cette stratégie et on souhaite dorénavant « acheter un autre club de football de premier plan en Europe » en plus de Newcastle. Cependant, à aucun moment David Hellier ne cite l’Olympique de Marseille dans son article sur ce sujet.

L’Arabie Saoudite à l’OM, l’UEFA donne le feu vert https://t.co/nEzJKq1nK0 — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2023

Désormais libéré des menaces de l'UEFA concernant la multi-propriété, l'Arabie Saoudite travaille déjà sur ce dossier. En revanche, pour l'instant, rien n'a été décidé, et il est clairement précisé que le PIF n'a pas mis son nez dans un autre club, démentant la prise de contrôle cachée de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Une théorie souvent alimentée par certains auto-proclamés insiders qui voient déjà la présence des Saoudiens dans le mercato réalisé par l'OM. Alors oui, l'Arabie Saoudite pourrait passer à l'offensive dans les prochains mois, mais rien ne permet de penser que ce sera à Marseille. Depuis quelques semaines, l'Italie semble donner également des idées au fonds d'investissement public d'Arabie saoudite avec quelques énormes clubs en quête d'un repreneur.