Mauvaise nouvelle pour l'OM, Marseille est favori contre Villarreal

Par Hadrien Rivayrand

Ce jeudi soir en huitièmes de finale de l'Europa League, l'OM sera aux prises avec Villarreal. Le retour de Marcelino au Stade Vélodrome sera assurément un moment fort à vivre.

L'été dernier, l'OM avait décidé de confier les rênes de son équipe première à Marcelino. L'Espagnol n'aura pas travaillé longtemps sur la Canebière, lassé par les pressions autour de l'équipe. Le technicien avait même eu des mots forts contre l'OM, avouant qu'un projet à long terme était quasiment impossible en l'état actuel des choses. De quoi bien évidemment agacer, que ce soit les supporters ou les joueurs marseillais. Son retour ce jeudi soir en Europa League avec les couleurs de Villarreal est donc attendu avec impatience. S'il a eu du mal lors de ses débuts avec les Groguets, Marcelino et son équipe vont désormais bien mieux. Pour certains observateurs, l'OM restera favori mais devra absolument se méfier d'une équipe espagnole sur une bonne dynamique et désireuse de faire un joli parcours en Europe. C'est d'ailleurs l'avis de Fred Hermel.

Marcelino a transformé Villarreal, son projet débute bien

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet donné sa vision des choses avant ce choc entre Français et Espagnols. « Je pense que l'OM est favori face à cette équipe de Villarreal mais c'est une équipe qui n'est plus en crise, qui est en train de remonter doucement la pente avec Marcelino. Surtout un Marcelino qui n'a aucune pression. Il est là pour construire un projet à long terme », a notamment indiqué Fred Hermel, impatient de voir ce que donnera cette rencontre et le retour de Marcelino au Vélodrome. A noter que Villarreal reste sur 7 matchs sans défaite en Liga avant son déplacement à Marseille. Le week-end passé, le sous-marin jaune en a mis 5 à Grenade. La défense marseillaise est prévenue, Marcelino a totalement redonné confiance aux Espagnols même si selon le consultant spécialisé sur le foot espagnol, l'OM reste le favori.