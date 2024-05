Vente OM ‍: Rodolphe Saadé répond à la question

Dans : OM.

Patron de CMA-CGM, sponsor maillot de l'OM, et futur propriétaire de BFM-RMC, Rodolphe Saadé est considéré comme l'un des possibles repreneurs de l'OM, avec ou sans les Saoudiens.

L'Olympique de Marseille a terminé sa saison par une victoire au Havre, mais cela n'empêche pas les supporters d'être très remontés contre leurs dirigeants. De quoi forcément alimenter la colère de ceux qui souhaitent le départ de Frank McCourt, et cela même si l'homme d'affaires américain a injecté 500 millions d'euros dans les caisses de l'OM depuis qu'il a racheté le club. Parmi les rumeurs qui circulent sur la vente du club phocéen, les Saoudiens prennent toute la lumière, même si Rodolphe Saadé est parfois considéré comme le vrai candidat sérieux au rachat de l'Olympique de Marseille. Alors qu'il s'apprête à racheter BFM et RMC, l'actuel propriétaire de la Provence suscite bien des rumeurs sur son implication future à l'OM. Et justement, la question lui a été directement posée par Pierre-Antoine Capton, le patron de Mediawan et propriétaire du Stade Malherbe de Caen.

Il a demandé à Saadé s'il voulait racheter l'OM

Ni vente, ni départ, Pablo Longoria reste à l'OM https://t.co/vjIuWuo8pz — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2024

Invité de l'émission Quelle Epoque, le dirigeant d'une des plus grosses sociétés de production au monde, a reconnu qu'il avait rencontré Rodolphe Saadé la semaine passée et qu'il lui avait notamment parlé de l'éventuel rachat de l'OM. « Rodolphe Saadé je l’ai rencontré lundi dernier lors du sommet Choose France à Versailles. J’avais deux questions à lui poser et je l’ai fait en direct. Je lui ai demandé d’abord s’il allait racheter M6 et ensuite s’il allait racheter l’OM ? Mais je ne vais pas vous donner ses réponses », a confié le patron du SM Caen. Face à lui, Léa Salamé, qui animait cette émission en direct du Festival de Cannes, a été plus directe : « donc il vous a répondu oui (pour M6) et non (pour l’OM ? ». Ne voulant pas trop en dire sur ce sujet extrêmement sensible de la vente OM, Pierre-Antoine Capton s'en est tiré avec une pirouette : « c’est vous qui devez savoir ». En attendant, cela confirme que le sujet de la vente de l'OM est un sujet qui focalise l'attention, et que la venue du patron de CMA-CGM à la place de Frank McCourt ne serait pas une monstrueuse surprise. A voir si les Saoudiens seront de la partie éventuellement.