L’OL cherche le successeur de Pierre Sage ‍!

Par Hadrien Rivayrand

Du fait de son très bon travail à l'OL depuis son remplacement de Fabio Grosso, Pierre Sage va être prolongé la saison prochaine. Une belle récompense pour lui mais qui va forcer le club rhodanien à revoir son organigramme.

L'OL a terminé la saison en boulet de canon pour accrocher une sixième place inespérée. De ce fait, les Gones évolueront en Ligue Europa lors du prochain exercice. Ils peuvent même se prendre à rêver d'un final grandiose puisqu'un titre en Coupe de France est à aller chercher face au PSG. Si tout n'est pas encore parfait à l'OL, Pierre Sage a redonné un coup de fouet à tout un groupe, qui l'apprécie d'ailleurs beaucoup. Afin de miser sur la continuité, John Textor a décidé de prolonger l'ancien boss du centre de formation de l'OL. Cette prolongation va entrainer des changements au sein de l'organigramme des Rhodaniens.

L'OL en reconstruction à tous les niveaux

Le Progrès annonce en effet ces dernières heures qu'un nouveau directeur du centre de formation sera nommé. En cause, le fait que l’actuel directeur par intérim, Fabien Caballero, ne dispose pas du diplôme du Brevet d’entraîneur formateur de football (BEFF). Le média rajoute que Jordan Gonzalez, à la tête des U17, sera conservé. Idem pour Amaury Barlet avec les U19 nationaux. Rien n'est encore scellé en revanche pour Gueïda Fofana, responsable du groupe Pro 2 et de la réserve. L'OL est un club qui bouge de nouveau. Les fans et observateurs espèrent que tous ces changements seront pour le mieux. Pierre Sage, de son côté, devra travailler sur son intersaison le plus rapidement possible afin de ne pas perdre de temps. L'objectif des Gones sera la saison prochaine de renouer avec le très haut du tableau. De nombreux changements sont attendus, que ce soit au niveau des départs ou des arrivées. Il se dit même que 11 joueurs pourraient quitter le navire, dont des cadres de l'équipe actuelle (Lacazette, Cherki, Caqueret...).