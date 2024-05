Paulo Fonseca à l’OM, un coach très courtisé relance tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite aller vite pour nommer son futur entraîneur, mais le club phocéen attend d’abord la réponse de Paulo Fonseca afin d’activer ses plans de secours.

Ces derniers jours, la piste menant à Paulo Fonseca s’était considérablement refroidie pour l’état-major de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’entraîneur portugais de Lille semblait être la piste n°1 de l’AC Milan pour la succession de Stefano Pioli. Entre un OM privé de coupe d’Europe et le vice-champion d’Italie, directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le choix est rapide pour Paulo Fonseca. Reste que du côté de Milan, un doute entoure encore la nomination du futur entraîneur. Certes, le coach portugais du LOSC a un profil très apprécié. Mais le départ de Roberto de Zerbi de Brighton relance tout. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, l’ancien coach de Sassuolo est désormais libre et attend un signe de l’AC Milan.

A date, Roberto de Zerbi fait du club lombard son choix n°1 pour la suite de sa carrière, lui qui souhaite reprendre du service dès cet été. Une information qui va rapidement arriver aux oreilles de l’état-major milanais et qui pourrait faire les affaires de l’Olympique de Marseille dans le dossier Paulo Fonseca. La fin de saison décevante de Lille avec la défaite contre Lyon et le match nul contre Nice pourrait également refroidir les dirigeants de l’AC Milan. Tout cela est bon à prendre pour Pablo Longoria, qui aimerait nommer son futur entraîneur avant la fin du mois de mai, mais qui se laisse encore quelques jours pour espérer une issue heureuse dans le dossier Paulo Fonseca, même si l’OM est très loin d’être favori. Ces derniers jours, d’autres noms ont été évoqués à Marseille, sans que l’on sache réellement quel est le plan B du club derrière Paulo Fonseca parmi Sergio Conceiçao, Franck Haise ou encore Habib Beye.