Deux joueurs de l'OM se font tirer dessus au retour du Havre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au retour du Havre, deux joueurs de l'Olympique de Marseille ont eu une grosse frayeur. Jean Onana et Faris Moumbagna ont en effet été attaqués par des malfaiteurs qui ont utilisé une arme à feu pour leur voler leur voiture.

Cela n'a rien à voir avec les performances de l'OM cette saison, mais quelques heures après le coup de sifflet final de la dernière rencontre de Ligue 1, Jean Onana et Faris Moumbagna ont vécu un événement traumatisant à leur retour dans la cité phocéenne. Selon Europe 1, au retour de Normandie, où ils s'étaient imposés contre Le Havre (1-2), les deux joueurs de l'Olympique de Marseille circulaient dans les quartiers Sud lorsqu'ils ont été pris à partie par des malfaiteurs qui voulaient s'emparer de leur voiture.

INFO EUROPE 1 - Marseille : deux joueurs de l'OM victime d'une tentative de car-jacking https://t.co/Y4mg1kHLdr — Europe 1 (@Europe1) May 20, 2024

Et il ne s'agissait pas d'amateurs, puisque l'un des braqueurs a utilisé une arme à feu et a tiré sur le véhicule des deux footballeurs marseillais, lesquels s'en sont tirés sans une égratignure...et sans se faire voler leur voiture. Les malfaiteurs ont en effet préféré disparaître dans la nuit marseillaise, laissant Onana et Moumbagna constater les dégâts, puisque leur véhicule portait les marques de plusieurs impacts de balles. Une énorme frayeur pour les deux joueurs recrutés par l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato d'hiver. Bien évidemment, la police s'est saisie du dossier et va enquêter afin de tenter de retrouver ceux qui ont ainsi attaqué brutalement les deux joueurs de l'OM. Si les footballeurs sont souvent visés par des cambrioleurs, pendant qu'ils sont partis jouer, il est nettement plus rare qu'ils fassent ainsi l'objet de tentative de car-jacking.