OM ‍: Longoria vise l'entraîneur de Monza

Par Hadrien Rivayrand

Cet été, l'OM devra se trouver un nouvel homme fort pour repartir de l'avant. Pablo Longoria active déjà ses réseaux afin de trouver la perle rare.

A Marseille, il est l'heure de faire le bilan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très loin des attentes du début de saison. Pablo Longoria passe plus que jamais sous le feu des critiques, notamment pour ses choix d'entraineurs. L'Espagnol va de nouveau devoir choisir un coach pour prendre les rênes de l'OM. Le temps presse et les fans mettent la pression afin de ne pas revivre une saison remplie de déceptions. Pablo Longoria multiplie donc les pistes et les coups de téléphone. Bien connu en Italie, Longoria aimerait apparemment trouver la perle rare en Serie A.

L'OM prêt à tenter un nouveau pari ?

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le président de l'OM a « ressorti ces dernières heures son réseau italien et a pris des informations sur la situation de Raffaele Palladino, actuel coach de Monza (12ème de Serie A) ! Le technicien italien de 40 ans n'est pas insensible à l'intérêt de l'OM ». Reste à savoir si cette piste ira au bout et surtout si elle mettra tout le monde d'accord sur la Canebière. En effet, les amoureux du club phocéen attendent chaque été des grands noms pour remettre l'OM sur le devant de la scène. Refaire un pari pourrait être bien risqué pour des fans déjà échaudés. Cependant, le profil d'Igor Tudor avait fini par convaincre, lui qui avait des principes de jeu forts. Plus que jamais, l'Olympique de Marseille a besoin d'une direction claire. Raffaele Palladino, bien installé à Monza, doit néanmoins se faire un nom au plus haut niveau. Marseille pourrait être l'endroit parfait pour lui, à condition qu'il arrive à gérer la pression et les attentes.