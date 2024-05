De Zerbi trop cher pour l’OM, la piste s’écroule

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un entraîneur, l’OM s’est intéressé à Roberto De Zerbi, qui vient de quitter Brighton. Mais pour des raisons financières, la signature du technicien italien à Marseille est impossible.

Après une saison galère avec trois entraîneurs qui se sont succédés (Marcelino, Gattuso et Gasset), l’Olympique de Marseille cherche un nouveau coach avec la volonté de lui laisser du temps, idéalement deux à trois ans. La priorité de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia est connue depuis plusieurs semaines, il s’agit de Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille. Un contrat de trois ans a été proposé par l’OM au technicien portugais. Problème, il ne semble pas faire de l’OM son choix n°1 pour le moment. Il faut dire que Paulo Fonseca est ciblé par l’AC Milan, mais le club lombard tarde à dégainer une offre concrète pour s’attacher les services de l’ancien entraîneur de l’AS Roma.

OM : Longoria vise l'entraîneur de Monza https://t.co/u9F9FMIbxO — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2024

L’OM est tributaire de ce dossier et parallèlement, Pablo Longoria explore d’autres pistes. Celle menant à Roberto De Zerbi était très sexy, mais elle n’a aucune chance de se concrétiser. Pourtant, le journaliste italien Nicolo Schira affirme sur son compte X que l’Olympique de Marseille a pris des renseignements sur l’ancien entraîneur de Brighton, apprécié par le board phocéen depuis trois ans. La Provence a toutefois ramené tout le monde à une réalité économique impitoyable en affirmant dans son édition du jour que l’ancien entraîneur de Sassuolo n’avait aucune chance de débarquer à l’OM dans les jours à venir.

Le salaire de Roberto De Zerbi est trop cher pour l'OM

Les prétentions salariales de Roberto De Zerbi ne sont tout simplement pas dans les cordes de l’Olympique de Marseille, et encore moins sur une saison sans coupe d’Europe. Frank McCourt a exigé une réduction de la masse salariale de l’ordre de 30 % et il n’est donc pas question pour lui d’offrir un salaire démesuré à son prochain entraîneur. A date, la piste Paulo Fonseca reste donc la plus sérieuse tandis que Sergio Conceiçao est le plan B de Marseille selon La Provence. Ces deux pistes semblent pourtant mal engagées et pour l’OM, il sera sans doute nécessaire d’activer des plans de secours pour ne pas se retrouver dans une situation similaire à celle de l’été dernier, après les refus de Lille de libérer Paulo Fonseca et de Marcelo Gallardo de rejoindre le club marseillais.