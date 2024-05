L’OM fait une grave erreur avec Habib Beye

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, l’OM ne fait pas encore d’Habib Beye une piste sérieuse. Une erreur de la part de Pablo Longoria aux yeux de Daniel Riolo.

Depuis plusieurs jours, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont pleinement concentrés sur la recherche du nouvel entraîneur afin de compenser le départ de Jean-Louis Gasset, en fin de contrat. La piste n°1 du club phocéen, révélée il y a plusieurs semaines, se nomme Paulo Fonseca. Mais le dossier de l’entraîneur de Lille est difficile, car le technicien portugais semble largement privilégier l’option de l’AC Milan. Sergio Conceiçao a également été ciblé mais de la même manière, le coach du FC Porto ne fait pas de Marseille son premier choix. Dès lors, pourquoi ne pas changer son fusil d’épaule, oublier les gros noms européens, et miser sur un jeune entraîneur qui rêve de signer à l’Olympique de Marseille ? C’est sans aucun doute le cas d’Habib Beye, tout fraichement champion de National avec le Red Star et élu meilleur entraîneur de la saison. Au micro de RMC, Daniel Riolo a fait savoir que s’il était à la tête de l’OM, il foncerait sans hésiter une seconde sur l’ancien capitaine du club phocéen.

Ni vente, ni départ, Pablo Longoria reste à l'OM https://t.co/vjIuWuo8pz — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2024

« Longoria et Benatia sont en train de se monter le cerveau et ça chauffe à cause de ce sujet-là parce qu’ils ne trouvent pas et estiment que le dossier est compliqué. Il y a une limite dans leur raisonnement, c’est qu’ils veulent marquer le coup et envoyer un message sur le nom de l’entraîneur. Ce que je peux comprendre par rapport aux échecs de cette année. Mais je ne suis pas d’accord. A trop vouloir marquer le coup, ils se lancent dans des pistes compliquées. Fonseca, qui était leur priorité, entendre dire que s’il vient, c’est parce qu’il n’a rien trouvé d’autre, je ne pense pas que ce soit positif. Il n’y a pas grand monde dans les entraîneurs de renom qui veut venir à Marseille » estime le journaliste de l'After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo miserait sur Habib Beye à l'OM

« Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise. Pourquoi pas? Il connaît l’environnement. Vas-y à fond sur un mec qui a envie de venir et qui rêve de venir. Tente le coup. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas apte. Il viendra avec une telle volonté et une envie de bien faire. Je ne vois pas de contre-indication majeure à tenter l’expérience Habib Beye à l’OM. Je ne vois pas l’argument du mec qui dit : ‘c’est une connerie grosse comme ça’. Il y a trop d’exemples en Europe d’entraîneurs jeunes qui se lancent » a analysé Daniel Riolo, qui ne serait pas du tout choqué de voir l’OM imiter l’OL en misant sur un jeune coach pour se reconstruire. Au contraire, ce serait même la meilleure solution en l’état actuel des choses pour Marseille selon le journaliste. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia partageront également ce point de vue dans les semaines à venir.