L’Arabie Saoudite à l’OM, l’UEFA donne le feu vert

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite reste toujours cachée dans l'ombre avant d'envisager le rachat d'un autre club européen, dont l'OM fait clairement partie. Mais les dernières décisions de l'UEFA sont bien parties pour déclencher la furia saoudienne.

Le football mondial vit une véritable révolution en 2023 avec l’apparition d’un pays capable de mettre des moyens financiers énormes pour parvenir à ses fins. Et il ne s’agit pas vraiment d’ambitions sportives pour l’Arabie Saoudite, qui veut surtout profiter du fameux « Sportwashing », ces investissements financiers dans le sport, un domaine très populaire, qui permettent d’être bien vu dans le monde occidental, bien mieux que les rachats dans l’industrie, l’immobilier ou l’énergie.

L'UEFA très souple envers les multi-propriétés

Ces investissements massifs dans le football se traduisent de trois façons. L’achat massif de joueurs pour le championnat saoudien, ce qui démantèle clairement le football européen cet été, avec Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema en tête d’affiche tout de même. La volonté d’organiser la Coupe du monde prochainement et donc de montrer patte blanche auprès de la FIFA. Et les investissements dans le rachat des clubs du Vieux Continent pour marquer sa présence dans les grands championnats. L’acquisition de Newcastle s’est faite dans la douleur avec beaucoup de réticences au Royaume-Uni, mais elle se conforme pour le moment aux règles en vigueur en Premier League et connait même un succès sportif indéniable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

L’idée de l’Arabie Saoudite est bien évidemment de se développer avec d’autres achats de club, comme cela a été affirmé tout récemment par un économiste de Bloomberg spécialiste du Moyen-Orient. Il y avait toutefois quelques réticences de taille, notamment le fait que l’UEFA n’autorise pas des clubs de même propriétaire à disputer les compétitions européennes. Mais selon CBS, les décisions prises récemment par l’instance, qui a été très souple pour des cas de figure d’actionnaires similaires contournés avec quelques tours de passe-passe administratifs qui ont été suffisants pour passer le « cut », ont totalement rassuré les investisseurs saoudiens.

Vente OM : Le plan de l'Arabie Saoudite dévoilé https://t.co/OGdyrb20ZT — Foot01.com (@Foot01_com) July 14, 2023

Ces derniers ne veulent pas se mettre en tort avec les autorités et prennent ces autorisations délivrées la semaine dernière comme un véritable feu vert à l’achat d’un nouveau club en Europe. Et selon beaucoup d’observateurs, l’idée de débarquer en France pour concurrencer le PSG dans un championnat où il est encore très facile de faire des différences avec un gros budget, est désormais encore plus proche de devenir une réalité. L’OM est toujours une cible prioritaire en cas de rachat, tant la popularité et le prestige du club provençal en fait une proie parfaite aux yeux de l’Arabie Saoudite.