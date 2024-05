Ni vente, ni départ, Pablo Longoria reste à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la dernière journée d'une saison de Ligue 1 qui a tourné à la catastrophe pour l'OM, le président du club phocéen a évoqué l'avenir et ne pense pas du tout à partir.

La petite histoire retiendra que c'est par une victoire à l'extérieur, la troisième en 2023-2024, que l'Olympique de Marseille a terminé un Championnat qui aboutit à un vrai cataclysme pour l'OM puisque la formation provençale ne jouera pas une coupe européenne la saison prochaine. S'il a longtemps été préservé par les supporters marseillais, Pablo Longoria n'échappe plus aux critiques. Et le président désigné par Frank McCourt doit assumer ce désastre sportif et les implications financières que cela aura. Cependant, à ceux qui attendent une énième révolution de palais à Marseille, avec pourquoi pas une vente de l'OM ou un départ de Longoria, il faudra repasser. « Après renseignements, pas de départ pour Pablo Longoria de prévu. Il est maître de son avenir, mais à l’heure où j’écris ce tweet, je le répète : aucun départ n’est prévu ou annoncé en interne », confirme de son côté le compte Minute OM.

Après renseignements, pas de départ pour Pablo Longoria de prévu.



Il est maître de son avenir mais à l’heure où j’écris ce tweet, je le répète : aucun départ n’est prévu ou annoncé en interne. — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 19, 2024

De son côté, Pablo Longoria a pris ses responsabilités, et après la rencontre au Havre il a longuement fait le bilan d'une saison où il assume ses erreurs, mais estime qu'il y a d'autres fautifs. Et le président de l'Olympique de Marseille s'est déjà projeté sur la saison prochaine avec une première décision à prendre, à savoir celle du nouvel entraîneur. « On doit beaucoup analyser les erreurs commises, il y en a eu beaucoup. Il faut avoir de l'humilité. Ce qu'on cherche main­tenant est de commencer un cycle positif, de la stabilité, quelque chose de plus cohérent que ce que l'on a vu cette saison sur le terrain. Depuis le premier jour, il y avait beaucoup de néga­tivité cette saison. C'est très diffi­cile de performer selon le contexte, qui est très important. On doit changer de dynamique, entamer un cycle qui nous rap­proche de nos supporters qui ont été magnifiques toute la sai­son. Il faudra donner du plaisir la saison prochaine. C'est im­portant de repartir avec de la sta­bilité, un nouveau coach, un vrai projet de jeu, des idées. Il faut mettre toutes les énergies pour entamer ce changement », a prévenu le dirigeant marseillais, bien loin de tenir le discours de quelqu'un qui va rapidement ranger son bureau et partir de l'OM. Après, on a déjà vu tellement de chose à Marseille qu'on ne peut jurer de rien, la prochaine visite de Frank McCourt pouvant redistribuer les cartes.