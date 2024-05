L'OM pire équipe de L1 à l'extérieur, l'explication est lunaire

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM finira sa saison au Havre. Un déplacement qui ne rassure pas vraiment les fans et observateurs du club phocéen.

L'OM risque bien de tout perdre cette saison. Pour être européens lors du prochain exercice, les hommes de Jean-Louis Gasset devront gagner au Havre tout en comptant sur un faux pas de l'OL à domicile face à Strasbourg. Pas de quoi donc pousser à l'optimisme, surtout au vu de la dynamique des Phocéens à l'extérieur, qui sont l'un des pires élèves de Ligue 1. Assez incompréhensible pour certains mais logique pour d'autres... Ce n'est pas Laurent Batlles qui dira le contraire...

Un OM à deux visages, ça peut se comprendre ?

𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 👥 #HACOM



Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus pour cette rencontre face au Havre ! ⚔️ pic.twitter.com/8iMhjzuksG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 19, 2024

Dans des propos rapportés par Football Club de Marseille, l'ancien entraineur de l'AS Saint-Etienne a en effet indiqué que selon lui, les difficultés de l'OM à l'extérieur pouvaient s'expliquer par une détermination très accrue des adversaires. « L’OM ne peut pas jouer de la même manière au Vélodrome et à l’extérieur, c’est logique. On sait ce que représente le Vélodrome pour les joueurs ; à l’extérieur, il s’agit d’une autre approche où les adversaires veulent taper ce club emblématique. Mais l’OM a encore des objectifs individuels et collectifs. L’aspect personnel est important, avec les primes ou les joueurs qui veulent se montrer pour diverses raisons, soit parce qu’ils sont en fin de contrat, soit parce qu’ils ont des envies d’ailleurs, soit parce qu’ils veulent rester et convaincre les dirigeants. Tous ces phénomènes entrent en compte », a notamment indiqué Laurent Batlles, qui pense que les Marseillais pourront donc quand même trouver des axes de motivation pour aller s'imposer au Havre malgré le contexte peu évident autour d'eux. Ils n'ont de toute façon plus le choix, sous peine de dire adieu à une coupe d'Europe et bonjour à une intersaison compliquée à gérer.