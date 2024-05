OM ‍: « ‍Je suis là ‍», Aubameyang calme les rumeurs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Une fois de plus très en vue contre Le Havre dimanche soir lors de la victoire de l’OM (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang a achevé une saison très aboutie sur le plan individuel avec 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

Dans une équipe en grande difficulté tout au long de la saison, un homme a tiré son épingle du jeu à l’Olympique de Marseille. Il s’agit indiscutablement de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 30 buts et 11 passes décisives, et sans qui la saison de l’OM aurait pu être très pénible. Encore décisif face au Havre avec un vrai but d’avant-centre, l’international gabonais fait l’objet de multiples rumeurs ces derniers jours. Va-t-il accepter de rester à Marseille malgré l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine et alors qu’il va sans doute attirer la convoitise des clubs saoudiens, et pas uniquement ? La question se pose. Après le succès de l’OM sur la pelouse du Havre dimanche soir, il a justement été demandé à Pierre-Emerick Aubameyang s’il pouvait dépasser la barre des 30 buts avec l’OM la saison prochaine.

« Il faudra du travail, énormément de travail » a d’abord répondu l’ancien buteur de l’ASSE avant d’être relancé sur son avenir et de calmer timidement les rumeurs. « A l’OM ? Oui, je suis là » a lancé le n°10 de l’Olympique de Marseille, qui fait partie des trois ou quatre joueurs que Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent absolument conserver et autour de qui bâtir l’effectif de la saison prochaine, au même titre que Jordan Veretout ou encore Leonardo Balerdi. Reste que Pablo Longoria ne retiendra pas Pierre-Emerick Aubameyang de force, dans le cas où le buteur de 34 ans venait à émettre le souhait de partir, s’il reçoit une grosse proposition. Cela faisait partie du deal au moment de récupérer « PEA » libre de tout contrat en provenance de Chelsea. Mais à priori, il n’est pas totalement impossible de voir Aubameyang rester à Marseille une saison de plus alors que son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2026 avec un confortable salaire estimé à 650.000 euros bruts par mois.