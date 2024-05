Paulo Fonseca à l'OM, quel fiasco ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Nouvelles informations dans la quête du nouvel entraineur de l'Olympique de Marseille. Cela fait des semaines que les discussions et des rencontres ont même eu lieu avec Paulo Fonseca, mais l'entraineur de Lille ne se rapproche pas d'un centimètre d'entrainer l'OM.

Le championnat de France va se terminer ce dimanche pour la saison 2023-2024 et cela va immédiatement laisser place à un premier mercato. Celui des entraineurs, qui précède en général celui des joueurs, tant il est important d’avoir une ligne directrice commune entre ceux en charge du recrutement et le staff technique. C’est clairement le problème à l’OM où le poste est libre après le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset. Pablo Longoria s’est mis au travail depuis longtemps et sa ciblé numéro 1 est clairement Paulo Fonseca, qui enchaine les saisons pleines avec Lille. Ce dernier avait déjà refusé de rejoindre Marseille l’an dernier, car il était encore sous contrat et que son club de Lille ne le laissait de toute façon pas partir. Un choix bien accepté à l’époque par Pablo Longoria, qui avait décidé de reporter son intérêt sur son ami Marcelino, avec le résultat que l’on connait.

Cet été, le second assaut pour Paulo Fonseca a donc été lancé, même si l’OM ne semble pas pouvoir lui offrir un siège en Coupe d’Europe, sauf miracle ce dimanche soir. Mais le clan du Portugais gagne clairement du temps, car sa priorité à lui, est de récupérer la place libre au Milan AC, et de faire un retour par la très grande porte en Série A, lui qui a déjà coaché l’AS Roma. Cela peut se comprendre, mais en attendant l’OM a clairement l’impression de se faire balader. Selon Le Parisien, cela fait désormais des semaines que les discussions ont débuté, comme la situation contractuelle de Fonseca le permet. Mais l’entraîneur des Dogues envoie à chaque fois ses conseillers ou ses représentants pour calmer le jeu, sans donner de grandes indications malgré des rencontres physiques.

L'OM ne serait qu'un plan C pour Fonseca

Ainsi, selon le journal francilien, cette attitude commence à sérieusement refroidir les dirigeants marseillais, qui ont bien compris le petit jeu de Paulo Fonseca, qui veut se garder l’OM sous le coude si jamais le Milan AC venait à faire un autre choix que lui. Résultat, Pablo Longoria a changé de braquet ces derniers jours, allant voir Sergio Conçeicao, sans trop de succès, et contactant d’autres entraineurs pour tâter le terrain. Et dans les couloirs de la Commanderie, on ne croit plus vraiment à la signature de Paulo Fonseca, qui pourrait même prolonger à Lille malgré ses relations compliquées avec Olivier Letang. L’OM ressemble ainsi plus à un plan C, mais s’agace surtout d’avoir perdu des semaines en pensant tenir son entraineur pour la saison prochaine.