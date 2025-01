L’OM et Benatia ciblés, Rabiot s’en prend aux journalistes

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Choqué par la sanction infligée à son directeur sportif Medhi Benatia, Adrien Rabiot a poussé un coup de gueule en conférence de presse. Le milieu de l’Olympique de Marseille a appelé les journalistes à dénoncer la situation du club phocéen.

Sans surprise, l’Olympique de Marseille vit mal la suspension de Medhi Benatia. Pour son comportement lors du match de Coupe de France contre Lille (défaite 1-1, 3-4 tab) le 14 janvier dernier, le directeur sportif marseillais a été suspendu trois mois ferme, plus trois mois avec sursis. Une sanction beaucoup plus lourde que celle infligée au président du LOSC Olivier Létang, seulement écarté pour un mois, plus un mois avec sursis. De quoi révolter Adrien Rabiot qui a invité ses coéquipiers ainsi que les journalistes à dénoncer ce qu’il considère comme une injustice.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 30, 2025

« La sanction pour Medhi Benatia nous choque, et vous ? Ça ne vous choque pas ? Je trouve la sanction de Medhi disproportionnée par rapport à celle de Létang, s’est agacé le milieu de terrain. Il est dans son rôle de directeur sportif. C'est du grand n'importe quoi. Ça me parait lunaire, mais c'est surtout la différence de traitement. J'en ai parlé au vestiaire et on ne comprend pas. Ça fait suite à beaucoup de choses, l'arbitrage, ça fait vraiment beaucoup. Medhi, il aide à faire grandir le club et l'avoir dans le football français ça ne peut qu'aider. On s'acharne et ce n'est pas normal. Tout le club le pense et j'espère que vous les journalistes aussi. »

Rabiot en remet une couche sur l'arbitrage

Puis l’international tricolore est revenu sur certaines décisions arbitrales contestées par les Marseillais ces dernières semaines. « Si on parle de l'arbitrage, oui on a pu se sentir lésés par moments, a-t-il répété. Mais ça ne nous sort pas du match, ça fait partie du jeu, on doit garder le calme. Mais ça s'est répété pas mal de fois, des répétitions d'erreurs d'arbitrage. On nous fait passer pour des gens qui se plaignent sans cesse, mais quand ça arrive plusieurs fois, ça devient agaçant. On a pu le constater, mais je ne suis pas là pour me plaindre. » En effet, ses dirigeants s'en occupent déjà.