L’OM est un petit club, Riolo taille Marseille et Correa

Par Corentin Facy

En quête d’un ailier gauche dans cette fin de mercato, l’OM a trouvé son bonheur en s’attachant les services de Joaquin Correa. Mais la venue du buteur argentin en provenance de l’Inter ne fait pas l’unanimité.

Auteur de saisons pleines au FC Séville ou encore à la Lazio Rome, Joaquin Correa est davantage en difficulté depuis deux ans à l’Inter Milan. Barré par une concurrence démentielle (Dzeko, Lukaku, Lautaro Martinez), l’international argentin s’est contenté d’un rôle de supersub à Milan ces 24 derniers mois. Avec son départ pour l'Olympique de Marseille, Joaquin Correa veut se relancer et de nouveau s’imposer comme un titulaire indiscutable d’un club prétendant à disputer la Ligue des Champions. Utilisé dans l'axe à l'Inter, Correa est clairement recruté pour jouer à gauche du côté de Marseille, où Marcelino a noté que c’est sur l’aile que l’Argentin avait brillé au FC Séville.

Joaquin Correa will travel to Marseille today. Deal done for €2m loan fee to Inter plus €10m obligation to buy clause in case OM qualify to UCL 2024/25 ⚪️🔵🇦🇷



Medical tests are booked today for Correa. pic.twitter.com/vbcv7WhisX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023

Cette piste ne fait pas totalement l’unanimité et sur RMC, Daniel Riolo l’a brièvement évoquée. Pour le journaliste de l’After Foot, il n’y a pas de quoi sauter au plafond devant la signature de Joaquin Correa mais Marseille peut-il espérer des recrues d’un standing plus élevé ? La réponse est non selon Daniel Riolo, lequel n’a pas manqué de rappeler que l’OM n’était pas un club de standing Ligue des Champions et que par conséquent, les attaquants « premium » n’étaient pas intéressés pour venir dans la cité phocéenne.

Daniel Riolo pas convaincu par la piste Joaquin Correa

« Il a peu joué à l’Inter car devant lui il y avait Lautaro, Dzeko et Lukaku. Quand il jouait on ne le trouvait pas formidable, il n’est pas considéré en Italie comme un grand joueur. Rien de dingue, voilà comment on le voit en Italie. Le problème en France c’est qu’on surestime toujours notre championnat et une équipe comme l’OM, mais Marseille n’est pas en Ligue des Champions et la Ligue 1 n’est pas un grand championnat donc tu ne peux pas t’attendre à ce qu’un joueur de classe mondiale vienne à l’OM. Ce n’est pas non plus un petit joueur mais c’est plutôt un attaquant de seconde catégorie. Au supermarché ce serait un produit distributeur mais c’est un joueur qui a vu plus de choses que des joueurs comme Sarr ou Ndiaye que l’OM a recruté » a analysé Daniel Riolo, qui attend de voir avant de juger Joaquin Correa mais qui n’est pas plus emballé que cela par la venue de l’attaquant argentin à Marseille.