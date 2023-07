L'OM a une fusée dans son vestiaire, la Ligue 1 peut trembler

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille, Marcelino a vu son équipe s’imposer contre le Nîmes Olympique (2-0) samedi en match amical. L’occasion pour le coach marseillais de découvrir le talent et surtout la vitesse du jeune François-Régis Mughe.

Même si les premiers matchs amicaux ne sont pas toujours riches en enseignements, l’Olympique de Marseille a quand même des motifs de satisfaction. Sans parler du résultat positif (2-0), certains joueurs se sont montrés à leur avantage face au Nîmes Olympique samedi. On parle évidemment de l’attaquant Vitinha qui s’est offert un doublé. Une performance encourageante pour la recrue hivernale après ses débuts difficiles la saison dernière. Mais le Portugais n’est pas le seul Marseillais à avoir marqué des points.

Le nouvel entraîneur Marcelino a forcément remarqué la prestation du jeune François-Régis Mughe. Comme Vitinha, l’ailier droit a profité de son entrée à la pause pour faire des différences. Le Camerounais, buteur lors du quart de Coupe de France perdu contre Annecy (2-2, 7-6 t.a.b.) en mars dernier, a fait parler ses qualités de percussion. De son banc de touche, le coach nîmois Frédéric Bompard était impressionné. « Ils ont un avion de chasse à droite, a lâché le technicien dans des propos relayés par La Provence. Mughe ? Oui, exactement, celui qui a marqué contre Annecy. »

Une nouvelle « bombe » à l’OM

« C'est plus qu'une bonne impression, il va à une vitesse... C'est une bombe, a encensé Frédéric Bompard. J'ai bien aimé franchement. Je vous le cite sans réfléchir. C'est au-dessus des normes la vitesse à laquelle il va. Explosivité, vitesse, c'est exceptionnel. » Bien sûr, François-Régis Mughe devra confirmer pendant le reste de la préparation, et notamment face à des adversaires plus redoutables. En tout cas, ce genre d’apparition pourrait bien lui offrir une place dans les rotations de Marcelino.