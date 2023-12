Kamada en janvier, l'OM est chaud bouillant ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec la CAN qui arrive, l'OM va perdre de nombreux joueurs comme les Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi en milieu. Les Phocéens sont en pleine réflexion pour un recrutement en janvier. Le Japonais Daichi Kamada est suivi avec attention.

Le club français le plus impatient d'atteindre le 1er janvier 2024, c'est incontestablement l'OM. Les Marseillais ont deux objectifs pour le mercato de janvier : corriger le mercato estival décevant et incomplet à certains postes puis compenser les départs de ses joueurs africains à la CAN. L'entrejeu phocéen, déjà sous le feu des critiques, va perdre Azzedine Ounahi, Amine Harit au profit du Maroc et Pape Gueye au profit du Sénégal. L'OM a besoin d'un bon milieu de terrain et comme souvent Pablo Longoria lorgne du côté de l'Italie.

Daichi Kamada, la bonne affaire à la Lazio

Selon le quotidien italien Il Messaggero, l'OM est un prétendant sérieux au recrutement du milieu japonais Daichi Kamada. Le joueur de 27 ans, mis en lumière à Francfort, souffre à la Lazio Rome. Transféré dans le club italien l'été dernier, il n'a été titularisé que 6 fois seulement en Serie A. Une situation sportive difficile qui lui donne des envies de départ d'autant que sa situation contractuelle est très favorable pour quitter son club quand il le veut.

En effet, Kamada n'est lié que pour une année avec la Lazio. Il possède ensuite la possibilité de prolonger son bail avec trois années supplémentaires en option. Son temps de jeu décevant peut lui donner envie de quitter Rome gratuitement l'été prochain. Une vente cet hiver est souhaitable pour la Lazio même à un prix bon marché. L'OM a flairé la bonne affaire pour le milieu offensif japonais, très bon technicien et buteur efficace (16 buts en 47 matchs la saison passée). Cependant, le club phocéen doit affronter une concurrence espagnole avec Valence et la Real Sociedad. Pour l'heure, l'entourage de Kamada privilégie la Liga. A l'OM, Longoria et Gattuso de lui faire préférer la Canebière et une participation en Ligue Europa en février prochain.