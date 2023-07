Iliman Ndiaye attendu à l’OM, Marseille fait une folie ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM fait d’Iliman Ndiaye sa piste prioritaire en attaque et a déjà trouvé un accord contractuel avec l’avant-centre sénégalais de Sheffield United.

En observation depuis le début du mercato (seul Geoffrey Kondogbia est arrivé), l’Olympique de Marseille passe enfin à l’attaque. Il est urgent de se renforcer, notamment en attaque, où le départ d’Alexis Sanchez apparaît comme de plus en plus inévitable. Pour l’heure, l’OM ne compte qu’un seul joueur capable d’évoluer en pointe en la personne de Vitinha. Un total bien trop short alors que Marcelino veut jouer en 4-4-2.

L’une des priorités du club phocéen à ce poste se nomme Iliman Ndiaye et le duo composé de Pablo Longoria et Javier Ribalta a passé la seconde pour tenter de s’octroyer les services de l’international sénégalais de 23 ans, auteur de 14 buts à Sheffield United la saison dernière. Un accord sur la base d’un contrat de cinq ans a été trouvé avec celui qui rêve de fouler la pelouse de l’Orange Vélodrome avec le maillot de l’OM sur le dos.

Iliman Ndiaye, un transfert à plus de 15 ME ?

L’enjeu est maintenant de trouver un accord avec Sheffield United, promu en Premier League et qui n’a aucunement l’intention de brader le natif de Rouen. A en croire les informations de L’Equipe, la gourmandise du club britannique n’effraie pas les dirigeants de l’Olympique de Marseille, lesquels sont prêts à prendre des risques sur ce dossier chaud du mercato. Et pour preuve, Pablo Longoria ne s’interdit rien et pourrait monter jusqu’à 15 millions d’euros pour recruter l’avant-centre de Sheffield, également capable de jouer dans le couloir droit.

Pas encore d’accord mais le joueur veut aller à l’OM. Le plus dur c’est pas le joueur c’est Sheffield. L’OM fait patienter pour faire baisser le prix mais c’est la piste prioritaire ! Et c’est un super joueur ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 11, 2023

Une somme qui devrait faire réfléchir le club anglais dans la mesure où Iliman Ndiaye est dans sa dernière année de contrat avec l’écurie créée en 1889. A hauteur de 20 millions d’euros bonus compris, l’affaire pourrait se régler et Iliman Ndiaye a de grandes chances de devenir un joueur de l’Olympique de Marseille. Marcelino espère pouvoir compter sur son futur attaquant dès le début du stage des Phocéens en Allemagne la semaine prochaine.