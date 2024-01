Il refuse la CAN pour l’OM, le Cameroun est scié ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM pourra compter sur François Mughe, qui était pourtant appelé pour disputer la CAN avec le Cameroun.

Surprise à moins de deux semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun a vu l’un de ses joueurs convoqués refuser tout simplement de disputer l’épreuve. Il s’agit du Marseillais François Mughe, qui avait été la surprise du groupe de Rigobert Song. Déjà très peu utilisé avec l’OM, l’attaquant ne comptait pourtant aucune sélection avant ce rendez-vous en Côte d’Ivoire, et il a annoncé à sa fédération qu’il ne rejoindrait pas ses coéquipiers dans le courant de la semaine. Il est attendu ce mardi à Marseille pour la semaine d’entrainement avant la Coupe de France.

Selon L’Equipe, François Mughe a certainement considéré que, en étant le 8e attaquant de la liste de Rigobert Song, il n’avait aucune chance de jouer la CAN et risquait donc de faire de la figuration et de perdre un éventuel temps de jeu à l’OM. Récemment, le Camerounais a prolongé son contrat, et il avait certainement à coeur de voir si le mois de janvier pouvait lui permettre de se mettre en évidence. En tout cas, Gennaro Gattuso va pouvoir compter sur lui dans les prochaines semaines, même si le Cameroun, actuellement en début de stage à Djeddah en Arabie saoudite, ne s’attendait pas du tout à cette décision. A noter que, si la décision vient bien du joueur et non de son club, les Lions Indomptables peuvent très bien décider de s'opposer à cette utilisation de Mughe par l'OM pendant la période de la CAN, la date FIFA de cette compétition obligeant les joueurs à répondre présent à l'appel de leur sélection.