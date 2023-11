Dégoûté, Di Meco veut moins d’attaquants à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déçu des performances de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco appelle l’entraîneur Gennaro Gattuso à changer de système. L’ancien Marseillais réclame un schéma avec plus de défenseurs, les attaquants n’étant pas au niveau attendu.

Après la fermeture du mercato estival, Pablo Longoria était encensé pour son recrutement. Beaucoup estimaient que le président de l’Olympique de Marseille avait attiré des renforts de qualité. Quelques semaines plus tard, force est de constater que les avis ont bien changé. La plupart des recrues déçoivent, surtout dans un secteur offensif en panne d’efficacité en Ligue 1. La bande à Pierre-Emerick Aubameyang frustre Eric Di Meco, à tel point que le consultant de RMC demande à l’entraîneur Gennaro Gattuso d’aligner plus de défenseurs.

Di Meco ne croit plus aux attaquants de l'OM

« Quand je vois le déchet offensif, la manière dont ils vendangent certaines occasions, le peu de créativité des joueurs que tu as recrutés : Sarr, Correa, Ndiaye, Aubameyang... C’est très inquiétant, a commenté l’ancien Marseillais. On se rend compte finalement que ton point fort c’est la défense où il y a eu le moins de changements, donc je me demande si le salut de Gattuso ne passe pas par une équipe avec trois centraux, deux ailiers, parce que ça ne sert à rien de mettre quatre attaquants sur le terrain pour faire ce qu’ils font actuellement. Je veux bien continuer comme ça mais, offensivement vous croyez que ça va progresser ? »

🗣 "A un moment donné tu peux le signer et tu ne dois pas réfléchir"



⚪🔵 Eric Di Meco regrette encore que l'OM n'ait pas tout fait pour prolonger Alexis. pic.twitter.com/u07N8avDHq — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 15, 2023

L’observateur phocéen n’y croit pas, lui qui critiquait les attaquants olympiens lundi dernier. « Devant c’est un néant. Mais un néant ! C’est-à-dire que Sarr ne sait plus du tout dribbler un mec, je ne sais pas s’il a su car c’était souvent sur la vitesse. Mais là, dès qu’il a le ballon dans les pieds et qu’il doit fixer, il s’embrouille. Ndiaye il nous fait des contrôles orientés et puis derrière il n’y a plus rien. Vitinha je n’en parle pas mais il va peut-être falloir demander un jour où sont passés les 32 millions d’euros de Vitinha. Il faudra poser la question parce que ce n’est pas possible que ce garçon coûte 32 millions », s’agaçait Eric Di Meco, à qui Alexis Sanchez manque énormément.