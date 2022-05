Cho pour signer à l’OM, la pépite d’Angers a une crainte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Grand espoir du football français, Mohamed Ali Cho est la priorité de l’OM pour renforcer son attaque lors du mercato estival.

Malgré des statistiques faméliques (4 buts, 1 passe décisive) en Ligue 1 cette saison, Mohamed Ali Cho est le coup de cœur de Pablo Longoria à Marseille. Le président de l'Olympique de Marseille veut recruter l’attaquant d’Angers et a reçu dans ce dossier l’approbation de Jorge Sampaoli, qui souhaite avoir plus de vitesse et de percussion en attaque la saison prochaine. Les discussions sont déjà avancées entre l’OM et Angers dans le dossier Mohamed Ali Cho mais pour l’heure, il n’existe pas d’accord. Avec les représentants du joueur, Pablo Longoria a également avancé ces dernières semaines. Et selon les informations de La Provence, le travail du président de Marseille pourrait porter ses fruits car Mohamed Ali Cho est très réceptif à l’intérêt de l’OM et envisage fortement d’y poursuivre sa carrière.

Ali Cho est réceptif à l'intérêt de l'OM

La qualification directe pour la Ligue des Champions est bien sur un atout de taille pour l’Olympique de Marseille dans ce genre de dossier, où le club phocéen est en concurrence avec des clubs allemands ou anglais qui ne sont eux pas forcément qualifiés pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. En revanche, La Provence indique que pour l’heure, Mohamed Ali Cho et son entourage temporisent en attendant de savoir si l’OM aura les mains libres alors que la DNCG surveille attentivement les dépenses du club marseillais. Par ailleurs, Mohamed Ali Cho souhaite être certain que Marseille sera autorisé à recruter malgré l’affaire Pape Gueye avant de donner son accord définitif au vice-champion de France. Si ces deux écueils sont passés sans problème, Marseille pourra alors foncer sur la pépite de l’Equipe de France espoirs en bouclant un transfert qui oscillera en fonction des bonus entre 10 et 15 millions d’euros cet été.