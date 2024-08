Avec 5 buts, Mason Greenwood entre dans l'histoire de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En marquant un doublé en deux minutes ce samedi soir contre Toulouse, Mason Greenwood est entré dans la longue histoire de l'OM et même dans celle de la Ligue 1.

La polémique permanente qui l'entoure depuis qu'il a tabassé sa compagne en Angleterre n'a visiblement pas de prise sur le mental de Mason Greenwood. Ce dernier a en effet marqué contre le TFC son quatrième, puis son cinquième but depuis le début de la saison de Ligue 1. En l'espace de deux minutes (16e et 17e), le jeune attaquant anglais de l'Olympique de Marseille a réalisé un doublé qui a totalement tué le suspense face à une formation toulousaine prise de vitesse par l'OM version De Zerbi et qui s'est incliné 3-1.

5 – Mason Greenwood est seulement le 2e joueur à inscrire 5 buts pour ses 3 premiers matches en Ligue 1 au cours des 50 dernières saisons après Mario Balotelli avec Nice en 2016. Rare. #TFCOM pic.twitter.com/5NoIgHyXI6 — OptaJean (@OptaJean) August 31, 2024

Avec ces cinq réalisations en trois rencontres, Mason Greenwood est tout simplement le premier buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille à atteindre cette barre aussi rapidement. Et dans toute l'histoire de la Ligue 1, seul Mario Balotelli avait réussi à faire la même chose, c'était lors de la saison 2016-2017 quand l'attaquant italien jouait avec l'OGC Nice. Pour mémoire, l'OM a déboursé 26 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant de 22 ans que Manchester United ne souhaitait plus conserver. Pablo Longoria ne doit pas regretter ce gros investissement qui permet à l'Olympique de Marseille d'entamer la saison pied au plancher grâce notamment à Mason Greenwood, déjà indispensable dans le onze de Roberto De Zerbi.