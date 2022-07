Antoine Griezmann impliqué dans la démission de Sampaoli

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM doit se chercher un nouvel entraineur depuis l'annonce surprise du départ de Jorge Sampaoli ce vendredi. L'Argentin avait apparemment de folles demandes envers Pablo Longoria sur le marché des transferts.

L'OM n'aime pas beaucoup les périodes d'accalmie et l'a encore montré ces dernières heures. En effet, Jorge Sampaoli a claqué la porté du club phocéen, mécontent du début de mercato de l'OM. Pour l'ancien coach de l'Argentin, l'Olympique de Marseille devait se montrer plus qu'ambitieux afin de préparer au mieux les échéances à venir. La saison prochaine, les joueurs phocéens joueront toutes les compétitions et n'étaient pas suffisamment armés pour Jorge Sampaoli. De ce fait, le technicien de 62 ans avait mis la pression à sa direction pour recruter du lourd. Du trop lourd certainement pour Pablo Longoria. Compte tenu des difficultés économiques auxquelles fait face l'OM, le président espagnol se devait d'être pragmatique. Comme il l'a rappelé dernièrement face à la presse, des joueurs d'avenir ou avec des profils intéressants seront recrutés cet été. Exit donc les noms ronflants auxquels aspirait apparemment Sampaoli...

Sampaoli visait du très lourd, pas Longoria

Plus les heures passent et plus on en apprend sur les conditions du départ de Sampaoli. Selon les informations de L'Equipe, l'Argentin visait des profils de renom cet été. Il avait notamment donné deux noms à Pablo Longoria : Renato Sanches (Lille) et Antoine Griezmann (Atlético Madrid). Deux profils d'équipe qui plaisaient beaucoup à Jorge Sampaoli. Problème évidemment, les statuts des deux joueurs cités plus haut. Renato Sanches est courtisé par l'AC Milan et le PSG, qui lui proposent un projet sportif et un salaire alléchant. Pour Antoine Griezmann, même problème, avec en plus le fait que le champion du monde perçoive près de 21 millions d'euros par an. Pourtant, l'Atlético est désireux de se séparer de son Français, mais pas à ce point. Deux profils donc impossibles à signer pour l'OM et ses finances. Dans l'autre sens, Sampaoli poussait également pour un départ de Milik, ce que Longoria ne lui a pas accordé. Frank McCourt n'est d'ailleurs plus très chaud à l'idée de remettre au pot, lui qui estime avoir déjà beaucoup investi ces dernières années. Le prochain entraineur phocéen sera annoncé en début de semaine prochaine. Deux noms reviennent avec insistance pour prendre la suite de Sampaoli. : Roberto De Zerbi (Shakhtar) et Igor Tudor (Hellas Vérone). Intéressant aussi de savoir où rebondira Jorge Sampaoli, qui n'a pas émis de souhait de prendre une pause dans sa carrière.