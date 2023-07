Ancien dircom de l'OM, Jacques Cardoze rejoint Cyril Hanouna

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Directeur de la communication de l'Olympique de Marseille pendant 18 mois, Jacques Cardoze va faire son retour dans les médias. Il va rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna sur C8.

Après une longue carrière de journaliste, Jacques Cardoze était devenu directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, un recrutement signé Pablo Longoria. Durant ses 18 mois de présence à l’OM, il avait occupé l’espace médiatique, n’hésitant pas à secouer la LFP en décembre 2021 lorsque le club phocéen n’avait pas été convié lors du passage de l’affaire de la bouteille jetée sur Dimitri Payet à l’occasion du match OL-OM. « Nous estimons que cette commission de discipline aujourd'hui est illégitime, qu'il s'agit d'une parodie de justice », avait lancé Jacques Cardoze, qui avait fait le déplacement jusqu’à Paris afin de lâcher cette petite phrase fracassante aux journalistes présents devant le siège de la Ligue. Le 29 décembre 2022, le dircom de l’OM annonçait son départ : « Mon aventure à l’OM prend fin. En 2023 je reprendrai mon chemin de journaliste. Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance, en particulier aux supporters, avec qui partager ces moments d’émotion et de passion fut un grand bonheur. Bonne chance au club pour la suite. »

De l'OM à Hanouna, Jacques Cardoze fait le grand saut

Quelques mois plus tard, Jacques Cardoze prenait les commandes de StudioFact Media Group, une agende de presse qui a signé plusieurs reportages pour Complément d'Enquête. Mais ce mercredi, Le Parisien annonce que ce dernier va intégrer l’équipe de Cyril Hanouna, lequel aura plusieurs émissions sur l’antenne de C8 à la rentrée. Là où l’histoire prend un peu de piment, c’est que Cardoze était le présentateur de Complément d’enquête avant de rejoindre l’Olympique de Marseille. Et cette même émission prépare un numéro sur Cyril Hanouna et ses méthodes pour cet automne. D'aucuns pensent que l'animateur de C8 envoie un petit signal à France 2 en démontrant qu'il aurait des arguments pour répondre à une émission qui pourrait être à charge.