Alexis Sanchez met la pression à l'OM sur son avenir !

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM cette saison, Alexis Sanchez sera en fin de contrat avec le club phocéen au mois de juin.

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé un incroyable coup sur le marché des transferts en recrutant à l’Olympique de Marseille un joueur du calibre d’Alexis Sanchez. En fin de contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien a rejoint l’OM et n’a pas déçu les supporters du club phocéen. Homme clé d’Igor Tudor, le meilleur buteur olympien de la saison est néanmoins en fin de contrat au mois de juin. Un dossier épineux pour Pablo Longoria, qui souhaite bien sûr prolonger le bail d’Alexis Sanchez pour au minimum une saison supplémentaire au vu des performances du Chilien et de l’état d’esprit transmis par l’ancien joueur du FC Barcelone dans le vestiaire de l’OM. Ce vendredi, RMC fait le point sur l’avenir d’Alexis Sanchez à Marseille et pour l’heure, rien n’a encore été décidé entre le club phocéen et le joueur de 34 ans.

Un point en fin de saison entre l'OM et Alexis Sanchez

Pour la radio, il est pour l’instant impossible d’affirmer à 100 % que Sanchez sera toujours un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il existe dans le contrat du Chilien une clause qui peut être activée d’un commun accord afin de prolonger jusqu’en juin 2024. En revanche, Alexis Sanchez attend des garanties sportives avant de donner son feu vert à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’ancienne star d’Arsenal et de Manchester United a fait savoir qu’il voulait évoluer dans un OM capable de rivaliser avec le PSG pour le titre. Alexis Sanchez est néanmoins très reconnaissant envers le club olympien, qui l’a relancé dans une ambiance survoltée comme il les aime. Ainsi, un point sera fait entre Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Igor Tudor sera inclus dans les discussions car le positionnement du joueur sera également un point crucial. Le Chilien a trop souvent eu l’impression cette saison d’être isolé à la pointe de l’attaque marseillaise, il aimerait reculer sur le terrain et participer davantage au jeu. Ce qui pourrait être possible l’an prochain à condition que Vitinha ait enfin sa chance, ce qui n’est de toute évidence pas le cas pour l’instant. Autant d’incertitudes qui rendent pour le moment impossible les pronostics au sujet de l’avenir d’El Niño Maravilla.