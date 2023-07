Alexis Sanchez, ce dossier s'écroule

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche, la presse italienne dévoilait à la surprise générale que l’Inter Milan songeait à Alexis Sanchez durant ce mercato estival.

Libre comme l’air depuis le 30 juin, Alexis Sanchez ne s’est toujours pas officiellement prononcé sur le choix de son futur club. Fin mai, l’Olympique de Marseille a transmis une offre de prolongation de contrat à l’international chilien avec une augmentation salariale de l’ordre de 25 % au vu des excellentes prestations du joueur durant la saison 2022-2023 en Provence. Alexis Sanchez n’a toujours pas répondu à cette offre et on peut même se demander si elle tient toujours au vu du recrutement colossal de Marseille en attaque (Ndiaye, Aubameyang, Sarr).

Alexis Sanchez à l'Inter Milan, une fake news de plus ?

Dimanche, c’est en Italie que Sanchez était annoncé puisque les rumeurs faisaient état d’un intérêt de son ancien club, à savoir l’Inter Milan. En quête d’un avant-centre de complément pour épauler Lautaro Martinez et Marcus Thuram après les départs d’Edin Dzeko et de Romelu Lukaku, le club nerazzurri penserait à El Nino Maravilla. Une rumeur qui a toutefois été terrassée en l’espace de 24 heures puisque selon les informations du site Minutod.com, il n’y a absolument rien entre l’Inter Milan et Alexis Sanchez.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

En effet, Simone Inzaghi n’a pas creusé cette piste au cours des derniers jours, pas plus que les dirigeants milanais. Une nouvelle fake news au sujet de l’avenir de Sanchez, qui avait été associé à Nottingham Forrest plus tôt dans la semaine avant que cela soit démenti par Fabrizio Romano en personne. L’avenir est donc toujours aussi flou pour Alexis Sanchez, dont les storys sur Instagram sont scrutés par les supporters de l’Olympique de Marseille.

La semaine dernière, le Chilien a publié deux photos de ses chiens… avec la localisation « Marseille », ce qui a logiquement enflammé les supporters de l’OM. Dimanche, le joueur de 34 ans a de nouveau publié, cette fois des photos en famille. Un tee-shirt blanc, un short bleu… et certains fans de l’OM y voient de nouveau un signe. En attendant de savoir où il va rebondir, Alexis Sanchez fait toujours fantasmer à Marseille, où l’on rêve d’une ligne d’attaque composée du Chilien, épaulé d’Aubameyang, Sarr et Ndiaye.