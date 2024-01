Agoumé, l’Inter dit oui à l’OM… et à Séville

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'est plus très loin de compter sa première recrue, mais Lucien Agoumé doit désormais choisir entre deux candidats qui ont trouvé un accord avec l'Inter Milan.

Non utilisé par l’Inter Milan, avec seulement quatre minutes de temps de jeu cette saison, Lucien Agoumé est à un tournant de sa carrière. Recruté très jeune en provenance du FC Sochaux, le milieu de terrain a souvent été prêté, espérant forcément revenir plus fort pour s’imposer au sein du club lombard. Ce n’est de toute évidence pas le cas, et c’est désormais un départ qui pourrait être définitif qui se prépare pour le Franco-Camerounais. Dès le début du mois de janvier, l’Inter Milan a été sollicité par deux clubs, pour un prêt avec option d’achat en fin de saison. Le club italien a dit oui à cette solution, proposée tant par l’OM que par Séville.

L'Inter satisfait par les deux offfes

FcIN - #Agoumé, sono ore decisive: l'entourage a colloquio con l'#Inter, due opzioni principali sul tavolohttps://t.co/d6ZsRGpxwE — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 3, 2024

Résultat, l’accord est total entre les clubs, affirme FC Inter News, et c’est désormais à Lucien Agoumé de choisir son point de chute. Cela se jouera entre l’OM et Séville, le club phocéen ayant l’avantage d’être encore qualifié en Coupe d’Europe, ce qui n’est pas le cas des Andalous. De plus, des places sont clairement à prendre au sein de l’effectif marseillais au milieu de terrain, surtout que le profil a été validé par Gennaro Gattuso en personne, ce qui pourrait permettre à Lucien Agoumé de se faire sa place. Attention toutefois, en dehors de quelques matchs avec les espoirs, l’ancien sochalien n’a quasiment pas joué cette saison, et le manque de rythme risque d’être criant alors que l’OM a besoin de renforts immédiatement utilisables.