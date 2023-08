Accord OM-Inter, Joaquin Correa attendu à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature de Joaquin Correa à l'Olympique de Marseille semble désormais imminente. L'Inter et l'OM ont trouvé un accord, et l'attaquant argentin devrait arriver dans les 24 heures dans la cité phocéenne.

C'est un dossier rondement et discrètement mené par Pablo Longoria qui est en passe de se concrétiser. Car l'ensemble des médias italiens confirme que Joaquin Correa va très rapidement rejoindre l'effectif de Marcelino, l'OM et l'Inter Milan ayant trouvé un terrain d'entente pour finaliser la venue de l'international argentin à Marseille. Pour aboutir à cet accord, l'Olympique de Marseille a négocié un prêt payant avec une option d'achat pour un coût total de 15 millions d'euros. L'option sera obligatoire si Joaquin Correa respecte certaines clauses, notamment en matière de matchs joués et de résultats avec l'OM. Tout devrait être finalisé jeudi, tandis que dans le même temps Alexis Sanchez arrivera du Chili pour signer avec l'Inter Milan où il remplacera l'attaquant argentin. Si Alexis Sanchez a donné satisfaction la saison passée à Marseille, la réciproque n'est pas vraie concernant Joaquin Correa, mais l'Olympique de Marseille peut compter sur un joueur revanchard.