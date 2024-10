A Marseille en toute discrétion, Zidane veut du changement

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sans poste depuis plus de trois ans, Zinédine Zidane ne souffre pas de son inactivité dans le monde du football. Au contraire, l’ancien entraîneur du Real Madrid savoure sa nouvelle vie avec ses proches, et souvent du côté de Marseille.

Zinédine Zidane a lui-même confirmé son intention. Eloigné des bancs depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le Français se verrait bien récupérer le poste de sélectionneur des Bleus. Encore faudrait-il que Didier Deschamps laisse la place. Ce n’est pas prévu dans l’immédiat puisque l’actuel coach de l’équipe de France est sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2026. Mais n’allez pas croire que Zinédine Zidane déprime en attendant l’ouverture.

Zidane se fait tout petit à Marseille

Au contraire, la légende du football tricolore s’épanouit au sein de sa famille qui s’est agrandie. « J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses, a confié le natif de Marseille au cours d’une interview avec Madame Figaro. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

« Le plus important, c'est justement d'être ensemble et d’y prendre du plaisir. Par exemple, mon grand s'est marié il y a deux ans. Le fait de tous se rassembler, c'est ce qui me plaît, a raconté Zinédine Zidane avant d’évoquer ses retours dans la cité phocéenne. Les réunions de famille continuent, souvent à Marseille, avec maman, papa, les frères et sœurs... Mais c'est plutôt "Marseille discret", c'est-à-dire à la maison. » Et donc loin des médias et des supporters qui pourraient mal interpréter sa présence. Rappelons que des rumeurs parlent régulièrement d’une nomination de Zinédine Zidane en tant que coach de l’Olympique de Marseille.