50 millions pour un attaquant, l'OM ne se dégonfle pas

Folarin Balogun est une des pistes de l’OM pour renforcer le secteur offensif alors que Marcelino veut jouer en 4-4-2, ce qui nécessite au moins deux recrues sur le front de l’attaque durant le mercato estival.

Pour l’instant, l’Olympique de Marseille ne compte qu’un seul attaquant (Vitinha) au sein de son effectif, cela risque de faire léger pour jouer en 4-4-2, le système privilégié du nouvel entraîneur Marcelino. A ce poste, la priorité se nomme sans surprise Alexis Sanchez, en fin de contrat avec l’OM et qui négocie depuis plusieurs mois une prolongation de contrat. Sur le fond, les deux parties sont d’accord pour prolonger l’aventure, d’autant que le Chilien a été rassuré par la signature de Geoffrey Kondogbia et sur les intentions du club phocéen sur le marché des transferts.

Mais pour l’instant, les négociations se bloquent à la réalité des chiffres et à un léger désaccord sur le futur salaire d’Alexis Sanchez à l’OM. Dans le secteur offensif, même si El Nino Maravilla venait à rester, il faudrait recruter encore deux attaquants pour en compter quatre et ainsi être totalement à l’aise pour le 4-4-2 de Marcelino. A ce poste, un joueur plait énormément à Pablo Longoria et à Javier Ribalta. Il s’agit de Folarin Balogun, auteur de 21 buts en Ligue 1 lors de son prêt à Reims en 2022-2023.

Arsenal réclame 50 ME pour Folarin Balogun

De retour à Arsenal, l’international américain n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta. Les Gunners veulent profiter de la saison pleine de Balogun dans le championnat de France pour le vendre à bon prix et Marseille s’est positionné. Le prix fixé par Arsenal risque néanmoins de rendre cette piste impossible pour les dirigeants marseillais puisque selon les informations de Sky Sports, Arsenal espère récupérer 50 millions d’euros de la vente de Folarin Balogun lors du mercato estival. A ce tarif, nul doute que Pablo Longoria ne s’alignera pas, malgré une réelle envie de l’OM de miser sur l’attaquant de 22 ans. Reste maintenant à voir si le patron de l’Olympique de Marseille, qui entretient d’excellentes relations avec l’état-major d’Arsenal, parviendra à faire baisser le prix de la facture pour offrir un buteur pétri de talents et extrêmement prometteur à Marcelino.