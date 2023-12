Esp ‍: Varane de retour, le Real Madrid change d’avis

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La blessure de David Alaba, forfait jusqu’à la fin de la saison, chamboule totalement les plans du Real Madrid au mercato hivernal. Le recrutement d’un défenseur est envisagé et le nom de Raphaël Varane est évoqué.

Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid, Raphaël Varane est l’un des noms évoqués par la presse espagnole pour renforcer l’effectif à la disposition de Carlo Ancelotti lors du mercato hivernal. Il faut dire que le recrutement d’un défenseur central est quasiment devenu indispensable après la blessure de David Alaba, victime d’une rupture des ligaments croisés et forfait jusqu’à la fin de la saison. Une absence qui s’ajoute à celle d’Eder Militao, lui aussi sur le flanc et cela depuis le début du championnat.

Esp : Le Real bricole, Tchouaméni refuse de trinquer https://t.co/HTnF4VsmuE — Foot01.com (@Foot01_com) December 20, 2023

Les noms des jeunes espoirs Gonçalo Ignacio et Antonio Silva ont aussi été évoqués, mais la piste Raphaël Varane est plus abordable financièrement pour le Real Madrid. Cela tombe bien, Florentino Pérez n’a aucunement l’intention de faire des folies en cette période de mercato hivernal qu’il déteste et à laquelle il n’aime pas avoir recours historiquement. Reste que la situation est exceptionnelle à Madrid avec des blessés comme s’il en pleuvait. Florentino Pérez pourrait donc cette fois accepter de recruter en janvier et selon le très réputé média Sport Bild, la piste Raphaël Varane est à prendre au sérieux.

Le Real finalement chaud pour un retour de Varane ?

En effet, le Real Madrid est bel et bien intéressé par le retour de celui qui évolue désormais sous les couleurs de Manchester United. Une information qui tranche avec celle diffusée il y a quelques jours dans la presse espagnole et qui semblait indiquer que le Real Madrid ne ferait pas appel à son ex-défenseur. La situation d’urgence pourrait pousser l’état-major merengue à prendre une décision inattendue avec le retour au bercail de Raphaël Varane. Un scénario d’autant plus plausible que l’ancien Lensois joue peu à Manchester United et cela malgré les résultats peu glorieux des Red Devils depuis le début de la saison. Attention tout de même pour le Real Madrid car Raphaël Varane a été relancé par Erik ten Hag face à Liverpool ce week-end… et il a brillé au sein de la défense centrale mancunienne. Il ne sera donc peut-être pas aussi facile qu’on peut le penser d’arracher le champion du monde 2018 à Manchester United cet hiver.