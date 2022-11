Sans bruit, Lens fonce vers la Ligue des champions

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Derrière le PSG, le RC Lens passera la trêve en deuxième position du championnat après 15 journées. Un accomplissement qui peut signifier la Ligue des champions en fin de saison. Un rêve bien réel pour les suiveurs et pour les joueurs lensois.

L'OM ? Non. L'OL ? Non plus. Pas même Monaco ou Rennes. Le dauphin du PSG est bel et bien le RC Lens ! Une position largement méritée par une équipe qui n'a plus rien du promu d'il y a deux saisons. Solides collectivement et agréables à voir jouer, les Sang et Or font peur à toute la Ligue 1 en témoigne leur bilan parfait à domicile. Dans leur antre de Bollaert, ils ont remporté leurs huit matchs cette saison face à des équipes comme Lyon, Rennes ou Lorient. C'est pourquoi, il est logique de placer les Lensois dans les candidats à l'Europe, voire même à la plus grande des compétitions européennes.

Lens en C1, tout le monde y croît surtout les joueurs

Lens en Ligue des champions, c'est le tube à la mode chez les journalistes et les consultants français. Ils sont de plus en plus nombreux à penser que Lens peut tenir sur le podium jusqu'à la 38e journée de Ligue 1. C'est notamment le cas de Bixente Lizarazu, le consultant de TF1. « Candidat au titre, non, car Paris c'est intouchable. Mais candidat à la Ligue des champions, oui j'y crois », a t-il lâché dans Téléfoot ce dimanche. Si au RC Lens on reste prudent sur le sujet, on n'en pense pas moins.

"Candidat au titre, non, car Paris c'est intouchable. Mais candidat à la Ligue des champions, oui j'y crois."@BixeLizarazu sur le RC Lens pic.twitter.com/Vp7WMCU0k8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 13, 2022

Présent aux côtés de Lizarazu dans l'émission dominicale de TF1, le journaliste Saber Desfarges a révélé que le vestiaire lensois pensait en secret à la Ligue des champions. « Dans le vestiaire lensois, on en parle. Les joueurs se sont fixés cet objectif-là. C'est une ambition claire mais un petit peu taboue en revanche sur la place publique », a t-il confié. Une prudence médiatique légitime quand on connaît la pression liée à cet objectif si valorisé en France. De plus, Lens a montré ces deux dernières saisons qu'il pouvait peiner à maintenir le même niveau sur un championnat complet.