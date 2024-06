Officiel ‍: Pierre Dréossi nommé directeur général du RC Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la relégation de Metz en Ligue 2, le RC Lens a officialisé dans un communiqué la nomination de Pierre Dréossi au poste de directeur général.

Directeur du football à Metz jusqu’à hier, Pierre Dréossi est le nouveau directeur général du RC Lens, où il va succéder à Arnaud Pouille. Une officialisation au lendemain de la relégation de Metz en Ligue 2 à l’issue du barrage à rebondissements contre Saint-Etienne. Le RC Lens annonce par ailleurs que Jean-Louis Leca accompagnera Pierre Dréossi en tant que coordinateur sportif des Sang et Or. « Dirigeant d’expérience, doté d’un rare profil de bâtisseur, Pierre Dréossi rejoint le Racing en qualité de Directeur général. Après une riche carrière de joueur professionnel (plus de 450 matchs à son actif en Division 1) le natif de Roubaix s’est illustré dans des fonctions exécutives qu’il exerce depuis près de 30 ans. Homme de base du Stade Rennais FC pendant onze saisons (2002-2013), un club dont il a été notamment Manager général, Pierre Dréossi a occupé des fonctions dirigeantes au Paris FC (Manager général) et récemment au FC Metz (Directeur du football). Dans l’Artois, en relais du Président Oughourlian, il managera le club avec une forte tonalité sportive et une ambition de rationalisation de ses moyens. Pour étoffer ce secteur clé et aider Pierre Dréossi dans son action, le Racing a le plaisir d’annoncer la nomination de Jean-Louis Leca dans un rôle de coordinateur sportif » peut-on ainsi lire sur le site officiel du RC Lens.