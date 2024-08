Officiel ‍: le RC Lens s'offre un international marocain

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

En conférence de presse, Will Still, l'entraineur du RC Lens, réclamait des recrues offensives en vitesse avant la clôture du mercato. C'est chose faite puisque le club Sang et Or vient d'officialiser l'arrivée d'Anass Zaroury. L'international marocain de 23 ans débarque en provenance de Burnley (D2 anglaise) pour tenter de se relancer, lui qui sort d'une saison compliquée.

L'ailier formé en Belgique s'est engagé pour une durée de 4 ans (juin 2028). À en croire les chiffres venus d'Angleterre, Lens a déboursé près de 9 millions d'euros pour s'attacher ses services.