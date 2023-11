Mercato ‍: Lens fonce sur ce chouchou de Thierry Henry

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Excellent la saison dernière à Strasbourg, Habib Diarra a tapé dans l’œil du RC Lens, qui s’intéresse de près à l’international espoirs français.

Titulaire indiscutable à Strasbourg la saison passée, Habib Diarra a crevé l’écran en Ligue 1. L’international espoirs français était très convoité lors du mercato estival puisque plusieurs clubs de Premier League ont pris la température et ont tenté de convaincre le Racing de laisser filer le natif de Guédiawaye… en vain. Les nouveaux actionnaires de Strasbourg ont les reins solides et se sont permis de refuser des offres à 8 chiffres pour le prometteur milieu de terrain de 19 ans, sous contrat avec le RCSA jusqu’en juin 2027.

Mais cette saison est plus difficile pour Diarra, contrarié par plusieurs pépins physiques aux adducteurs. Utilisé par Thierry Henry lors des deux derniers matchs de l’Equipe de France Espoirs, le milieu de terrain d’1m79 a été laissé au repos pour le rassemblement du mois de novembre afin de se soigner. Frustré par les blessures, Diarra peine à retrouver son niveau de la saison dernière et sa situation a alerté plusieurs clubs dans l’optique d’un potentiel transfert au mercato hivernal. C’est le cas du Racing Club de Lens.

Lens lorgne Habib Diarra... qui veut rester à Strasbourg

Selon les informations de Foot Mercato, les Sang et Or vont chercher à renforcer leur milieu de terrain au mois de janvier et ont ciblé Habib Diarra, au même titre que Nottingham Forrest en Premier League. De beaux prétendants pour le joueur, qui a toutefois pris une décision très tôt pour son avenir. A en croire le média, Habib Diarra a fait savoir à ses représentants ainsi qu’à ses dirigeants qu’il ne se voyait pas quitter Strasbourg cet hiver, peu importe les offres qui tomberont sur la table de Mark Keller. Le RC Lens va donc devoir s’armer de patience, mais rien ne dit que Franck Haise ne tentera pas sa chance en juin prochain pour s’octroyer les services d’un joueur pétri de talent. Ce n’est pas Thierry Henry qui dira le contraire.