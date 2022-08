Lens : Un taulier veut partir, ce n’est pas Fofana

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, les supporters de Lens craignent un départ de Seko Fofana. Mais c’est un autre taulier qui pourrait faire ses valises…

Annoncé dans le viseur du PSG, de l’OM ou encore de l’AC Milan depuis le début du mercato, Seko Fofana n’a toujours pas quitté Lens. Plus les jours passent, plus il est probable que l’international ivoirien reste une saison de plus dans le Nord, pour le plus grand plaisir des supporters. Les fans des Sang et Or pourraient néanmoins perdre un autre de leur taulier dans les jours à venir. Et pour cause, selon les informations de La Voix du Nord, c’est Gaël Kakuta qui a récemment exprimé le désir de quitter le Racing Club de Lens durant le mercato estival. En effet, le n°10 des Sang et Or ne se sentirait pas utilisé à sa place, au cœur du jeu, et ne prendrait « plus vraiment de plaisir » selon le média local.

Gaël Kakuta veut quitter Lens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gaël Kakuta ⚡ (@gael_kakuta10)

A la surprise générale, Gaël Kakuta a ainsi demandé à ses dirigeants de le laisser partir, une information qui ne manquera pas de chagriner les supporters du RC Lens. Il faut dire que Gaël Kakuta a brillé à Lens, notamment lors de sa première saison en 2020-2021 avec 11 buts et 5 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1. L’an dernier, le meneur de jeu lensois a été nettement moins influent avec seulement 3 buts et 2 passes décisives, mais son apport dans le jeu prôné par Franck Haise a toujours été très important. Dès lors, son probable départ sonnera comme un coup dur pour le staff lensois. A un an de la fin de son contrat, un transfert est plus envisageable que jamais bien que pour l’instant, Lens n’a reçu aucune offre pour Gaël Kakuta selon le média nordiste. Des clubs américains sont intéressés mais ils rechignent pour l’instant à payer les 2 à 2,5 ME exigés par le RC Lens pour le transfert de Gaël Kakuta.