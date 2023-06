Lens se venge d'Openda en annonçant un prix fou

Dans : Lens.

Par Adrien Barbet

Conscient de la qualité de Loïs Openda et de sa forte attractivité sur le marché des transferts, le RC Lens a fixé un prix démentiel pour laisser partir l'attaquant belge.

Deuxième de la Ligue 1 cette saison, à un petit point du PSG, le RC Lens a réalisé une saison grandiose. Si c'est bien le collectif lensois qui a été au rendez-vous, un joueur tire tout de même son épingle du jeu. Loïs Openda. Pour sa première année dans un championnat du top 5 européen, l'ancien attaquant du Club Bruges a inscrit 21 buts en Ligue 1 ainsi que 4 passes décisives. Troisième meilleur buteur du championnat, l'attaquant de 23 ans a été impressionnant et a largement contribué à la saison historique de Lens. Courtisé par plusieurs clubs, Openda est ouvert à un départ, contrairement à ce qu'il avait dit en fin de saison devant le public des Sang et Or. Le club nordiste a déjà refusé une offre de 35 millions du RB Leipzig qui aimerait recruter le Belge pour remplacer Christopher Nkunku, parti à Chelsea. Une offre bien inférieure aux 50 millions d'euros demandés par les Sang et Or.

Lens exige 50 millions d'euros pour Openda

Selon les informations de RMC Sport, Lens ne laissera pas partir Openda pour moins de 50 millions d'euros. Une somme très élevée, qui constituerait, si vente il y a, le plus gros départ de l'histoire du club. La saison passée, Lens avait déjà enregistré une vente record avec 22,6 millions d'euros plus 5 millions de bonus avec le départ de Cheick Doucouré à Crystal Palace. Reste désormais à savoir si un club sera en mesure d'offrir une telle somme à Lens pour récupérer Loïs Openda. Pour le moment, Leipzig n'a pas fait de nouvelle offensive et ce montant espéré par les Lensois pourrait refroidir les ardeurs des Allemands. C'était peut-être aussi le but voulu par le vice-champion de France.