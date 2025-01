Lens ‍: Pau Lopez « ‍dévasté ‍», la folle erreur qui a tout fait capoter

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Tout était bouclé entre Lens et l’OM pour le prêt de Pau Lopez jusqu’à la fin de la saison. Mais dans un communiqué inattendu publié ce mercredi soir, le club nordiste a annoncé que tout était finalement annulé.

Prêté par l’Olympique de Marseille à Gérone lors de la première partie de saison, Pau Lopez n’a quasiment pas joué avec le club espagnol. L’actuel 8e de la Liga avait donné son accord à l’OM pour casser le prêt du gardien de 30 ans, et Lens avait flairé la bonne affaire pour le récupérer. Un accord a vite été trouvé entre Marseille, le Racing et Pau Lopez pour un prêt de six mois avec une option d’achat non-automatique évaluée à 4 millions d’euros. Le portier espagnol s’est rendu à Lens et tout était ficelé mais ce mercredi, les Sang et Or ont communiqué pour annoncer que tout était finalement tombé à l’eau.

OM : Pau Lopez à Lens, tout est annulé ! https://t.co/8cSR9bKRXT — Foot01.com (@Foot01_com) January 8, 2025

Foot Mercato nous en dit plus sur les raisons de cette volte-face et indique que c’est « le manque de sérieux » du club de Gérone qui a causé l’annulation de ce deal. En effet, le club espagnol s’est rendu compte « au dernier moment » qu’il ne pourrait pas remplacer Pau Lopez sur les listes UEFA pour la Ligue des Champions, raison pour laquelle Gérone lui a finalement demandé de rester. Un choix terrible pour Pau Lopez, qui ne jouera pas davantage lors de la seconde partie de saison et qui aura bien du mal à se remettre de cet épisode.

Le coup est rude pour Pau Lopez

L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille est « au fond du trou » et « dévasté » selon les mots de nos confrères. Pour le RC Lens, le coup est rude car plus tôt dans la journée, le club nordiste avait autorisé Brice Samba à s’engager en faveur du Stade Rennais contre 15 millions d’euros. Will Still se retrouve donc sans gardien titulaire même si Hervé Koffi est présent pour assurer l’intérim si besoin le week-end prochain, comme cela avait été le cas dimanche contre Toulouse. Cette histoire dingue comme seul le mercato peut en réserver prouve une fois de plus que dans cette période si spéciale, tout est possible et Pau Lopez aurait préféré ne pas en faire l’amère expérience ce mercredi.